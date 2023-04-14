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22 nerenin plakası? 22 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıkan taşıt plaka sistemi, karayolları üzerinden gerçekleşen ulaşımın gelişmesiyle tüm dünyaya yayılmış ve günümüzde halen daha kullanılmaktadır. Dikdörtgen bir levha üzerinde yer alan rakam ve harflerden meydana gelen taşıt plakaları, her aracın kendine özgü olan birer tabeladır. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 14.04.2023 - 01:23 | Güncelleme: ABONE OL
22 Nerenin Plakası? 22 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Bir aracın devlet tarafından kayıt altına alınmasını ve o aracın trafikte denetlenmesini sağlayan araç plakaları, üzerlerinde yer alan sayı ve harflerle belirli coğrafi bölgelere bağlanmaktadır. Peki, 22 hangi şehrin plakası? Edirne ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

22 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 22 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Edirne olacaktır. Bir dönem Osmanlı Devleti’nin başkentliğini de yapmış olan Edirne’nin bu statüsü, cumhuriyetin ilanının ardından da devam etmiştir. Türkiye’nin büyük illerinden biri olan Edirne’nin 22 plaka numarasına sahip olmasını tarihi ise 1962’dir.

24 Ekim 1962 senesinde çıkan bir yönetmelikle, günümüzde de kullanılan plaka sistemi oluşturulmuş ve Türkiye’deki 67 ile bir plaka numarası verilmiştir. Vilayetlerin alfabetik sıralamasına göre yapılan bu numaralandırma sonucu Edirne, bu sıralamadaki konumu gereği 22 numaralı plaka kodunu almıştır.

Marmara Bölgesi’nin gözde vilayetlerinden bir tanesi olan Edirne’nin yüzölçümü 6.119 kilometre kare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 414 bin 714’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Edirne’de trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 173 bin 533 olarak saptanmıştır. 22 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında çöp toplama araçları gibi kamu hizmeti gören araçlardan iş makinelerine, özel otomobillerden, kamyonlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Edirne İlçelerinin Plaka Kodları:

Tüm Türkiye’de olduğu gibi 22 plaka koduna sahip olan araçlarda da ilçelerin plaka kodlarının izlerini bulmak mümkündür. Plakalarda, il kodundan sonra gelen harf ya da harf grupları, Edirne’de de o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Edirne’nin merkez ilçeleri, İpsala ilçesi, Havsa ilçesi, Uzunköprü ilçesi ve Keşan ilçesinin plaka harf gruplarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz. İşte, Edirne ilçelerinin plaka kodları:

Edirne Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 22 AC 001 - 22 AZ 999
  • 22 DA 001 - 22 DZ 999
  • 22 EA 001 - 22 EZ 999
  • 22 HA 001 - 22 HZ 999
  • 22 M 001 - 22 M 3999
  • 22 MA 001 - 22 MA 299
  • 22 MA 500 - 22 MA 999
  • 22 NA 500 - 22 NZ 999
  • 22 T 0001 - 22 T 3999
  • 22 T 8500 - 22 T 9499
  • 22 S 0001 - 22 S 9999

İpsala İlçesi Plaka Kodları:

  • 22 M 9750 – 22 M 9769
  • 22 MA 601 – 22 MA 700
  • 22 PA 001 – 22 PZ 999
  • 22 S 3000 – 22 S 3099
  • 22 T 9750 – 22 T 9999

Havsa İlçesi Plaka Kodları:

  • 22 KA 001 – 22 KZ 999
  • 22 T 7500 – 22 T 7999

Uzunköprü İlçesi Plaka Kodları:

  • 22 LA 001 – 22 LZ 999
  • 22 T 6000 – 22 T 7499
  • 22 T 9500 – 22 T 9749
  • 22 UA 001 – 22 UZ 999

Keşan İlçesi Plaka Kodları:

  • 22 FA 001 – 22 FZ 999
  • 22 M 4000 – 22 M 5999
  • 22 M 8000 – 22 M 8499
  • 22 MA 300 – 22 MA 499
  • 22 RA 001 – 22 RZ 999
  • 22 S 4000 – 22 S 5999
  • 22 T 4000 – 22 T 5999
  • 22 T 8000 – 22 T 8499
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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