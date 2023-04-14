Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik 21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?

21 nerenin plakası? 21 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Karayollarında seyreden araçların genellikle tamponlarına sıkıca sabitlenmiş olan ve alüminyum bir levhadan imal edilmiş olan tabelalara araç plakası adı verilmektedir. Bir aracın kime ait olduğunu gösteren ve o aracın devletin resmî kurumları tarafından kayıt altına alınmasına olanak sağlayan plakalar, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelmektedir. Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Giriş: 14.04.2023 - 01:17 | Güncelleme: ABONE OL
21 Nerenin Plakası? 21 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Türkiye’de plakaların üzerinde yer alan sayılar, rakamlar ve harfler ile harf grupları, Türkiye’de yer alan bölgelerle doğrudan ilişkilidir. Peki, 21 hangi şehrin plakası? Diyarbakır ilçeleri plaka kodları nelerdir? İşte ,21 plaka numarasına dair tüm detaylar…

21 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de 21 plaka numarası nereye ait sorusunun cevabı Diyarbakır’dır. Osmanlı Devleti’nin en önemli doğu eyaletlerinden biri Diyarbakır, cumhuriyetin ilanından hemen önce 1922 yılında belediyeye dönüştürülmüş ve vilayet statüsü kazanmıştır. Diyarbakır ilinin bir plaka koduna sahip olması ise, tıpkı diğer vilayetler gibi 1962 senesinde gerçekleşmiştir.

24 Ekim 1962 tarihinde yürürlüğe konan bir yönetmelikle, an için Türkiye’de vilayet statüsünde olan 67 ile bir plaka kodu verilmiş ve Diyarbakır da alfabetik sıralamadaki yeri sebebiyle 21 plaka numarasına sahip olmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır’ın yüzölçümü 15.272 kilometrekare, nüfusu ise 1 milyon 804 bin 880’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 verilerine göre, Diyarbakır’da trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtları sayısı ise 134 bin 265 olarak saptanmıştır. Bu araçlar arasında kamu hizmetine tahsis edilmiş araçlardan iş makinelerine, hususi otomobillerden motosikletlere kadar tüm 21 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Diyarbakır İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminde, plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerle, orta kısmında yer alan harfler ise ilçelerle doğrudan ilgilidir. Bir aracın hangi ilçede trafiğe kayıtlı olduğunu öğrenmek için, o aracın plakasında yer alan harflere bakmak yeterlidir.

Şimdi gelin, Diyarbakır’ın merkez ilçeleri, Bismil ilçesi, Çıkar ilçesi, Silvan ilçesi, Lice ilçesi, Ergani ilçesi ve Çermik ilçesinin plaka harf grupları nelermiş birlikte inceleyelim. İşte, Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları:

Diyarbakır Merkez İlçelerinin Plaka Kodları:

  • 21 AC 001 – 21 AZ 999
  • 21 DA 001 - 21 DZ 999
  • 21 EA 001 - 21 EP 999
  • 21 FA 001 - 21 FZ 999
  • 21 H 0001 - 21 H 9999
  • 21 M 0001 - 21 M 9999
  • 21 MA 001 - 21 MA 999
  • 21 T 0001 - 21 T 9999

Bismil İlçesi Plaka Kodları:

  • 21 TA 001 – 21 TZ 999

Çıkar İlçesi Plaka Kodları:

  • 21 VA 001 – 21 VZ 999

Silvan İlçesi Plaka Kodları:

  • 21 SV 001 ve 21 SZ 999

Lice İlçesi Plaka Kodları:

  • 21 LA 001 - 21 LZ 999

Ergani İlçesi Plaka Kodları:

  • 21 ER 001 - 21 EZ 999
  • 21 HA 001 - 21 HZ 999

Çermik İlçesi Plaka Kodları:

  • 21 UA 001 – 21 UZ 999
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu!
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihi belli oldu!
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı!
İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı!
Nisan ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi
Nisan ayı Aile Destek Paketi ödeme tarihi
TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.