Aracın, devletin resmî kurumları tarafından kayıt edilmesini ve tanınmasını sağlayan plakalar, aynı zamanda o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu da göstermektedir. Peki, 19 hangi şehrin plakası? Çorum ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…
19 Plaka Numarası Hangi İlin?
Türkiye’de, 19 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çorum olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bir sancak olan Çorum, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çorum vilayetinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası tahsis edilmiş ve Çorum da alfabetik sıralamadaki yeri gereğince 19 plaka koduna sahip olmuştur.
İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan vilayetlerden biri olan Çorum’un yüzölçümü 12.797 kilometrekare, nüfusu ise 524 bin 130’dur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2022 verilerine göre ise Çorum ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı, 186 bin 208 olarak saptanmıştır.
Sayısı 200 bine yakın ve her biri 19 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden, kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.
Çorum İlçelerinin Plaka Kodları
Türkiye’de plakalar üzerinde yer alan harf ve rakamlar, o aracın hangi il ve ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Plakaların orta kısmında yer alan ve harf ile harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.
Şimdi gelin, Çorum merkez ilçeleri, Alaca ilçesi, İskilip ilçesi, Sungurlu ilçesi, Kargı ilçesi, Osmancık ilçesi, Bayat ilçesi, Ortaköy ilçesi ve Mecitözü ilçesinin plaka harf gruplarının neler olduğuna birlikte göz atalım. İşte, Çorum ilçelerinin plaka kodları:
Çorum Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
- 19 AC 001 – 19 AZ 999
- 19 DA 001 – 19 DZ 999
- 19 EA 001 – 19 EA 999
- 19 EF 001 – 19 EF 999
- 19 EN 001 – 19 EP 999
- 19 ES 001 – 19 ET 999
- 19 EV 001 – 19 EZ 999
- 19 KA 001 – 19 KZ 999
- 19 S 0001 – 19 S 3000
- 19 M 0001 – 19 M 3000
- 19 T 0001 – 19 T 0999
- 19 TA 001 – 19 TF 999
Alaca İlçesi Plaka Kodları:
- 19 LA 001 – 19 LZ 999
- 19 LC 001 – 19 LZ 999
- 19 M 3001 – 19 M 3500
- 19 S 3001 – 19 S 4000
- 19 T 2501 – 19 T 3000
İskilip İlçesi Plaka Kodları:
- 19 FA 001 – 19 FA 999
- 19 FC 001 – 19 FZ 999
- 19 M 4001 – 19 M 4500
- 19 T 2001 – 19 T 2500
- 19 S 4001 – 19 S 4500
Sungurlu İlçesi Plaka Kodları:
- 19 ED 001 – 19 EE 999
- 19 EK 001 – 19 EK 999
- 19 ER 001 – 19 ER 999
- 19 M 5501 – 19 M 6000
- 19 S 6001 – 19 S 7000
- 19 SA 001 – 19 SK 999
- 19 T 1000 – 19 T 1500
Kargı İlçesi Plaka Kodları:
- 19 M 6001 – 19 M 6500
- 19 RA 001 – 19 RA 999
- 19 RC 001 – 19 RE 999
- 19 S 7501 – 19 S 8000
Osmancık İlçesi Plaka Kodları:
- 19 EC 001 – 19 EC 999
- 19 EH 001 – 19 EH 999
- 19 EL 001 – 19 EL 999
- 19 EU 001 – 19 EU 999
- 19 HA 001 – 19 HF 999
- 19 HH 001 – 19 HH 999
Bayat İlçesi Plaka Kodları:
- 19 M 3501 – 19 M 4000
- 19 PA 001 – 19 PC 999
- 19 S 7001 – 19 S 7500
- 19 T 3001 – 19 T 3050
Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:
- 19 M 6501 – 19 M 7001
- 19 S 8001 – 19 S 8500
- 19 ZA 001 – 19 ZA 999
Mecitözü İlçesi Plaka Kodları:
- 19 M 4501 – 19 M 5000
- 19 NA 001 – 19 ND 999
- 19 NC 001 – 19 ND 999
- 19 S 4501 – 19 S 5000
- 19 T 4000 – 19 T 4500
- 19 M 5001 – 19 M 5500
- 19 S 5001 – 19 S 6000
- 19 T 1501 – 19 T 2000