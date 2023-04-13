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Aracın, devletin resmî kurumları tarafından kayıt edilmesini ve tanınmasını sağlayan plakalar, aynı zamanda o aracın sorumluluğunun kimde olduğunu da göstermektedir. Peki, 19 hangi şehrin plakası? Çorum ilçelerinin plaka kodları nelerdir? İşte, tüm detaylar…

19 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de, 19 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Çorum olacaktır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bir sancak olan Çorum, cumhuriyetin ilanının ardından 1924 senesinde vilayet statüsüne sahip olmuştur. Çorum vilayetinin bir plaka koduna sahip olması ise 1962 senesinde gerçekleşmiştir. 1962’de çıkan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere bir plaka numarası tahsis edilmiş ve Çorum da alfabetik sıralamadaki yeri gereğince 19 plaka koduna sahip olmuştur.

İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan vilayetlerden biri olan Çorum’un yüzölçümü 12.797 kilometrekare, nüfusu ise 524 bin 130’dur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) 2022 verilerine göre ise Çorum ilinde trafiğe kayıtlı olan motorlu kara taşıtlarının sayısı, 186 bin 208 olarak saptanmıştır.

Sayısı 200 bine yakın ve her biri 19 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden, kamu hizmetlerinde kullanılan araçlara, ağır tonajlı kamyonlardan özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Çorum İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de plakalar üzerinde yer alan harf ve rakamlar, o aracın hangi il ve ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Plakaların orta kısmında yer alan ve harf ile harf kombinasyonlarından meydana gelen kısım, bir aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu bize göstermektedir.

Şimdi gelin, Çorum merkez ilçeleri, Alaca ilçesi, İskilip ilçesi, Sungurlu ilçesi, Kargı ilçesi, Osmancık ilçesi, Bayat ilçesi, Ortaköy ilçesi ve Mecitözü ilçesinin plaka harf gruplarının neler olduğuna birlikte göz atalım. İşte, Çorum ilçelerinin plaka kodları:

Çorum Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

19 AC 001 – 19 AZ 999

19 DA 001 – 19 DZ 999

19 EA 001 – 19 EA 999

19 EF 001 – 19 EF 999

19 EN 001 – 19 EP 999

19 ES 001 – 19 ET 999

19 EV 001 – 19 EZ 999

19 KA 001 – 19 KZ 999

19 S 0001 – 19 S 3000

19 M 0001 – 19 M 3000

19 T 0001 – 19 T 0999

19 TA 001 – 19 TF 999

Alaca İlçesi Plaka Kodları:

19 LA 001 – 19 LZ 999

19 LC 001 – 19 LZ 999

19 M 3001 – 19 M 3500

19 S 3001 – 19 S 4000

19 T 2501 – 19 T 3000

İskilip İlçesi Plaka Kodları:

19 FA 001 – 19 FA 999

19 FC 001 – 19 FZ 999

19 M 4001 – 19 M 4500

19 T 2001 – 19 T 2500

19 S 4001 – 19 S 4500

Sungurlu İlçesi Plaka Kodları:

19 ED 001 – 19 EE 999

19 EK 001 – 19 EK 999

19 ER 001 – 19 ER 999

19 M 5501 – 19 M 6000

19 S 6001 – 19 S 7000

19 SA 001 – 19 SK 999

19 T 1000 – 19 T 1500

Kargı İlçesi Plaka Kodları:

19 M 6001 – 19 M 6500

19 RA 001 – 19 RA 999

19 RC 001 – 19 RE 999

19 S 7501 – 19 S 8000

Osmancık İlçesi Plaka Kodları:

19 EC 001 – 19 EC 999

19 EH 001 – 19 EH 999

19 EL 001 – 19 EL 999

19 EU 001 – 19 EU 999

19 HA 001 – 19 HF 999

19 HH 001 – 19 HH 999

Bayat İlçesi Plaka Kodları:

19 M 3501 – 19 M 4000

19 PA 001 – 19 PC 999

19 S 7001 – 19 S 7500

19 T 3001 – 19 T 3050

Ortaköy İlçesi Plaka Kodları:

19 M 6501 – 19 M 7001

19 S 8001 – 19 S 8500

19 ZA 001 – 19 ZA 999

Mecitözü İlçesi Plaka Kodları:

19 M 4501 – 19 M 5000

19 NA 001 – 19 ND 999

19 NC 001 – 19 ND 999

19 S 4501 – 19 S 5000

19 T 4000 – 19 T 4500

19 M 5001 – 19 M 5500

19 S 5001 – 19 S 6000

19 T 1501 – 19 T 2000

Haberi Hazırlayan : Türker Üner