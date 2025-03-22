22 MART NE GÜNÜ?

Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir gündür.

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini 'Dünya Su Günü' olarak ilan etti.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Su Günü, artan su krizine yönelik farkındalık kazandırmak, su krizinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için kutlanır.