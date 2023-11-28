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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 212 ikinci fintek yatırımını Flow48’e yaptı - Girişimcilik Haberleri

        212 ikinci fintek yatırımını Flow48’e yaptı

        Girişim sermayesi fonu 212, global arenada hizmet sunan yazılım, teknoloji ve fintek şirketlerine yatırımını sürdürüyor. Şirket, iyzico'nun ardından ikinci fintek yatırımını Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi'nde faaliyet gösteren Fransa merkezli fintek şirketi Flow 48'e yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 11:52 Güncelleme: 28.11.2023 - 11:52
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        İkinci fintek yatırımını Flow48'e yaptı
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        Girişim sermayesi fonu 212, son yatırımını Fransa merkezli, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde (ODKA) faaliyet gösteren bir fintek girişimi olan Flow48’e yaptığını duyurdu.

        Gelir bazlı finansman (revenue based financing) alanında hizmet veren Flow48, aralarında 212’nin de bulunduğu Seri A öncesi yatırım turunda 25 milyon dolar yatırım aldı.

        Yapılan açıklamaya göre, sermaye ve borç finansmanından oluşan yatırım turuna 212’nin yanı sıra Speedinvest, Daphni, Blockchain Founders Fund, Unpopular Ventures, Endeavor Catalyst, TLG ve global girişim sermayesi şirketi NEA'nın CEO’su Scott Sandell'in de aralarında bulunduğu melek yatırımcılar katıldı. Flow48, yatırımla beraber Güney Afrika pazarına da açılmayı planlıyor.

        Yatırıma ilişkin konuşan 212 Kurucu Ortağı Numan Numan, "Flow48, KOBİ finansmanındaki boşluğa karşı yenilikçi yaklaşımı, deneyimli yatırımcıları çekme kapasitesi ve en önemlisi de ortak bir hedefe kilitlenmiş ekip motivasyonu ile 212'nin yatırım için önceliklendirdiği ideal girişim profilini yansıtıyor. Önümüzdeki dönemde fark yaratacak çalışmalarını göreceğimize inanıyoruz" dedi.

        Flow48 Kurucu Ortağı ve CEO’su Idriss Al Rifai de, "Finansman ihtiyacı herkes ve her sektör için mevcut olan bir konu. Finansmana erişim noktasında çeşitlilik ve kapsayıcılık ise son derece kritik. Sunduğumuz çözümler özellikle küçük işletme sahipleri için hayati önem taşıyor. Daha adil bir ekonomik ortamın oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Aldığımız yatırımla küresel çapta gelişmekte olan pazarlarda KOBİ'leri desteklemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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