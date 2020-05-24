SING STREET (2016)

Aslında klasik anlamda bir müzikal olduğu söylenemez. Karakterler bir anda normal diyalogları bırakıp şarkı söylemeye ve dans etmeye başlamıyorlar. Ama hikâyenin şarkı sözleri üzerinden akması ve yer yer ana karakterin hayal gücünü yansıtması itibarıyla müzikal türünün ruhunu taşıyan bir film… Üstelik danslı sahneler var ve video kliplerdeki koreografiyi de hesaba kattığımızda, bu seçkide olmayı hak ediyor. Her şey bir yana bu duygusal, hüzünlü ve komik film, herkesi kendi gençliğine götürebilir… John Carney’nin yönettiği film, 1980’li yılların İrlanda’sında âşık olduğu kızı tavlayabilmek için müzik grubu kuran liseli bir gencin hikâyesini anlatıyor. 1980’lerin İngiliz pop ve rock müziğini sevenlere özellikle tavsiye ederim.