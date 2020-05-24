KARANLIKTA DANS (2000)
(Dancer in the Dark)
Pop müzik yıldızı Björk, filmde oğlunun kör olmasını engellemek için para biriktiren yoksul bir göçmen işçiyi canlandırıyor. Bir melodram örgüsüne sahip öykü, yönetmen Lars Von Trier’in tüm filmlerinde olduğu gibi sağlam bir düşünsel çerçeveye sahip. Anneliğin gücünü her şeyin üstünde tutan filmde el kamerasıyla çekilen sahneler gerçekçi bir işçi sınıfi filmini getiriyor akla…. Bir Hollywood müzikali gibi tasarlanan sahneler ise görkemli ve rengârenk… Gerçekçi üslup ile “hayallere kaçış sineması”nı bir araya getiren özgün bir deneme… Bir yanda realizm, diğer yanda müzikal estetiği.
KIRMIZI DEĞİRMEN (2001)
(Moulin Rouge!)
1900 yılında Paris’in bohem hayatına karışmak isteyen genç İngiliz yazar (Ewan McGregor),gece kulübü yıldızı Satine’e (Nicole Kidman) âşık olur. Dönemin bohem kültürü üzerine düşündüren gösterişli bir müzikal... Eğlenceli bir tonda başlayan filmin giderek melodrama kaydığını belirtelim. Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann’ın bir tür yabancılaştırma efekti gibi kullandığı şarkıların özelliği, öykünün geçtiği dönemden çok sonra bestelenmiş ve farklı bir biçimde yorumlanmış olmaları… Elton John’un ‘Your Song’ ya da Sting’in tango olarak yorumlanan “Roxanne” şarkıları gibi...
CHICAGO (2002)
1920’li yılların Chicago’sunda gece kulübü yıldızı Velma (Catherine Zeta Jones) ile ev kadını Roxie (Renée Zellweger) aynı hapishanede kalırlar. Mahkemeleri sürerken idamdan kurtulmak için şöhrete kavuşmak amacıyla ellerinden geleni yaparlar. Bir Broadway müzikalinden sinemaya aktarılan “Chicago”; koreografisi, müzikleri, kurgusu ve stilize anlatımıyla seyirciyi koltuğuna adeta mıhlıyor. Çağdaş müzikal janrının en usta yönetmenlerinden biri olan Rob Marshall’ın imzasını taşıyan ‘Chicago’nun en iyi film dahil 6 Oscar kazandığını hatırlatalım.
SEKİZ KADIN (2002)
(8 femmes)
Bir ceset ve şüpheli 8 kadın… Fransız yönetmen François Ozon muzip bir tavırla, Agatha Christie tarzı eski usul bir polisiye öyküyü, klasik Hollywood müzikaliyle buluşturuyor. Bu arada, Fransız sinemasının Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Emmanuelle Beart, Isabelle Huppert, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier gibi farklı kuşak yıldızlarını bir araya getirmeyi de ihmal etmiyor. Feminist esintiler taşıyan, benzerine zor rastlanır bir komedi, polisiye ve müzikal füzyonu…
OPERADAKİ HAYALET (2004)
(The Phantom of the Opera)
Opera binasında yaşayan tutkulu ve öfkeli bir “hayalet”in aşkıyla sevgilisi arasında kalan Parisli opera yıldızının hikâyesi... İngiliz besteci Andrew Lloyd Webber’in 1986’da Londra, 1988’de ise New York’ta sahnelenmeye başlanan efsane müzikalinin sinema uyarlaması, orijinal esere sadakatiyle öne çıkıyor. Hızlı kurgu, hareketli kamera ve görsel atmosfer konusunda maharetleriyle tanınan yönetmen Joel Schumacher, karanlık ve romantik müzikale popüler film estetiğiyle hayat veriyor. Başrollerde Gerard Butler ve Emmy Rossum oynuyor.
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