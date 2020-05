ACROSS THE UNIVERSE (2007)

Eleştirmenlerin çoğu ‘Across the Universe’i pek ciddiye almaz ama herhangi bir yerde karşınıza çıktığında, seyretmeye karşı koymanız zordur. Beatles’ın şarkıları ve görüntüler sizi alır götürür… ‘Across the Universe’, 1966’da babasını bulmak umuduyla Liverpool’dan New Jersey’e gelen genç denizci Jude (Jim Sturgess) ile Amerikalı Lucy’nin (Evan Rachel Wood) kesişen hikâyelerini, Beatles şarkıları eşliğinde görselleştiren bir müzikal…. “Girl”, “Hold me Tight” şarkılarıyla başlayan film, “Across the Universe”, “Hey, Jude” ve “Lucy in the Sky with Diamonds”a kadar uzanıyor. 1968’in ruhunu Beatles şarkıları ve video klip estetiğiyle anlatan seyri keyifli bir film. Yönetmen koltuğunda, tiyatro sahnelerindeki müzikal tecrübesini sağlam bir video klip estetiğiyle birleştiren Julie Taymor oturuyor.