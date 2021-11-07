HABERTURK.COM

318 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. insanı olan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, önemli bir karar için 62.6 milyon Twitter takipçisine danışmaya karar verdi.

Elon Musk Twitter üzerinden açtığı ankette "Realize edilmemiş sermaye kazançlarının vergi kaçınmada kullanıldığı son zamanlarda çok konuşuldu. Bu yüzden Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı teklif ediyorum. Bunu destekliyor musunuz" diye sordu. Ardından anket sonuçlarına uyacağını bildirdi.

Bugün TSİ 13.55 itibarıyla ankete 2.8 milyon kullanıcının yüzde 57'si 'evet' cevabını verdi. Yani Musk'ın Tesla hisselerini satması lehinde oy kullandı. Anket bu akşama kadar devam edecek.

Tesla'nın son açıkladığı faaliyet raporuna göre Elon Musk'ın 170.5 milyon adet Tesla hissesi bulunuyor. Bu hisselerin değeri bugün itibarıyla yaklaşık 210 milyar dolar ediyor.

BU YIL YÜZDE 67 DEĞER KAZANDI

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla cuma kapanış itibarıyla topla 1.21 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip. 2021 genelinde Tesla hisseleri yüzde 67 değer kazandı.

ABD'de Biden yönetiminin teklif ettiği 'milyarder vergisi' olarak da isimlendirilen yasa tasarısında hisse kazancı belli seviyenin üzerinde olan yatırımcılardan kâr realizasyonu gerçekleşmemiş olsa bile vergi alınması öngörülüyor.

Elon Musk daha sonra ayrıca attığı bir tweette ise "Nakit maaş veya bonus almadığımı unutmayın. Sadece hisselerim var. Dolayısıyla vergi ödemenin benim için tek yolu hisse satmak" ifadelerini kulandı.