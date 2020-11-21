AA

Türkiye genelinde koronavirüs salgınının artması nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri alındı ve uygulanmaya koyuldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, her gün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti. 21 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

21 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

20 KASIM CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 Kasım Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada;

"Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." dedi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 84, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 55 bin 597 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 5 bin 103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4 bine yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının, Kovid-19'la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, bugün saat 20.00'de uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda, alışveriş merkezleri, market, berber ve kuaförler ile güzellik merkezleri saat 20.00'de kapandı.

Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri, masa ve sandalyelerini toplayarak saat 20.00'den sonra sadece telefonla veya online sipariş üzerine paket servis hizmeti verdi.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları da yıl sonuna kadar kapatıldı. Kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

Polis ve zabıta ekiplerince ülke genelinde, Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığının internet sitesinde, yeni alınan Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin sık sorulan soruların cevaplarına yer verildi.

Buna göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ancak seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirler arası seyahat edebilecek.

20 yaş altı gençler ve çocuklar ise yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.

Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

65 yaş ve üzerindeki çalışanlar, iş yerleriyle ilgili illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.

KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen sınavlara girecek kişiler hangi yaş grubundan olursa olsun sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.

İnşaat sektörü ve çalışanları genelge uyarınca istisna hükümleri kapsamında kaldığından, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Turistik faaliyetler kapsamında geçici süreyle ülkede bulunan yabancı turistler, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18-59 yaş arası, daha önce Kovid-19 geçirmemiş vatandaşlar, "https://covid19asi.calismasi.info" adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.

Milli Savunma Bakanlığınca, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin yapılan açıklama, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir 3 ay geçirileceğini belirterek, "Eğer kan ve immün plazma bağışı artmazsa alarm vermek durumunda kalabiliriz, bunu istemiyoruz." dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kovid-19'un tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanılmaması gerektiğini belirtti.

İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarıya çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 ve üstü yaş grubundakilerin cuma günleri dışarıda kalma süresi, 1 saat uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, daha önce 65 ve üzeri yaş grubunun 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabileceklerine karar verildiği hatırlatıldı.

Konunun yeniden değerlendirildiği, bu yaş grubu vatandaşların, cuma günleri saat 14.00'e kadar dışarıda kalabilmelerine imkan tanıyan kararın alındığı belirtildi.

Kovid-19 tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı antiviral ilaçları yurda kaçak olarak sokmaya çalışan Özbekistanlı iki kişi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Rize'de, Kovid-19 vaka sayılarının kasım ayı ile artışa geçmesinin ardından yoğun bakım ünitelerinin en üst seviyeye çıkarıldığı bildirildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Osmaniye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy, bir mahalle ve iki sokakta karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da bir basketbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı.



DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası sayısı 58 milyonu geçti. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 58 milyon 2 bin 846 oldu.

ABD, 12 milyon 277 bin 24 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunurken, bu ülkeyi 9 milyon 50 bin 613 ile Hindistan, 6 milyon 20 bin 164 ile Brezilya, 2 milyon 109 bin 170 ile Fransa, 2 milyon 64 bin 748 ile Rusya, 1 milyon 589 bin 219 ile İspanya, 1 milyon 473 bin 508 ile İngiltere, 1 milyon 359 bin 42 ile Arjantin, 1 milyon 345 bin 767 ile İtalya, 1 milyon 233 bin 444 ile Kolombiya ve 1 milyon 25 bin 969 ile Meksika izledi.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 379 bin 495 kişi yaşamını yitirdi, 40 milyon 192 bin kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.