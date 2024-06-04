21 Kasım hangi burç? 21 Kasım burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Bazıları için bir bilimden çok bir inanç ve felsefe olan astroloji, birçok insan için rehberlik ve anlam arayışında önemli bir rol oynamaktadır.

Ancak bilimsel metodolojiye dayanan araştırmalar, astrolojinin doğruluğunu sorgulamış ve eleştirmiştir. Bu bağlamda, astrolojinin önemi sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda insan zihninin ve kültürünün nasıl işlediği hakkında da derinlemesine bir anlayış sağlar. Peki, 21 Kasım hangi burç? 21 Kasım burcu ne?

21 Kasım Burcu Özellikleri

Bu tarihte doğanlar Akrep burcudur. İşte 21 Kasım burcu özellikleri: