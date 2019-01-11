21 ilde FETÖ operasyonu! 58'i asker 102 gözaltı kararı

11 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana merkezli 20 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 42'si muvazzaf 52 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün mahrem askeri yapılanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ankesörlü telefonla örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurduğu ileri sürülen 42'si muvazzaf albay, yarbay, yüzbaşı ve binbaşı rütbesindeki 52 asker hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda Adana merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi.
AA'nın haberine göre; tespit edilen adreslerde çok sayıda şüpheli gözaltına alındı, aramalar yapıldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen bazı şüpheliler emniyete götürüldü.
İSTANBUL'DA 50 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında, 6'sı muvazzaf 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü telefon veya sabit kontörlü hatlar üzerinden iletişim kuran şüphelilerin tespit edilmesi çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 1 albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri okuldan ilişiği kesilen 44 öğrenci olmak üzere 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca şüpheliler hakkında savcılığın talebi üzerine arama ve el koyma kararı da alındı.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli 16 ilde operasyon başlattı.
Öte yandan, "ankesörlu telefon" soruşturması kapsamında 29 Kasım 2017'den bu yana, 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıkları veya terör örgütüne mensup oldukları için ülke genelinde yürütülen soruşturmalarda, 222 askerin halen firari olduğu, yakalanan 362 şüphelinin ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 835 askerin ise tutuklandığı belirtildi.
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