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        Haberler Bilgi 21 Haziran 2024 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Çırak, Arka Sokaklar, MasterChef

        TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda ne var? Hangi dizi ve filmler yayınlanacak?

        Cuma akşamını ekranları karşısında geçirmek isteyenler 21 Haziran 2024 akşamı ekranda hangi yapımların olduğunu merak ediyor. Bu akşam da birbirinden farklı film ve programlar izleyicisi ile buluşacak. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 11:18
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        • 1

          Cuma akşamı ekranları başında keyifli anlar geçirmek isteyenler için TV kuşağı birbirinden farklı yapımlar sunuyor. Cuma akşamı çeşitli film, dizi ve programlar izleyicileri ile buluşacak. İşte detaylar...

        • 2

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:30 - Baba

          08:15 - Selvi Boylum Al Yazmalım

          10:15 - İyi Aile Çocuğu

          12:15 - Aslı Hünel ile Gelin Evi

          15:00 - Kızılcık Şerbeti

          18:45 - Show Ana Haber

          20:00 - Çırak

          22:15 - Miras

          00:30 - Çırak

          02:15 - Miras

          04:00 - Kızılcık Şerbeti

        • 3

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:15 - 8'de Sağlık

          08:30 - Doğduğun Ev Kaderindir

          10:00 - MasterChef Türkiye

          13:00 - Cevap Ver Türkiye

          15:30 - Çarkıfelek

          20:00 - MasterChef Türkiye

          00:15 - Çarkıfelek

          02:30 - Cevap Ver Türkiye

        • 4

          TRT1 YAYIN AKIŞI

          07:13 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          07:15 - Uğurlugiller

          07:40 - Kara Tahta

          10:30 - Kanatlarını Aç

          13:15 - Seksenler

          16:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Slovakya-Ukrayna"

          18:00 - Ana Haber

          18:55 - İddiaların Aksine

          19:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Polonya-Avusturya"

          22:00 - UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçları "Hollanda-Fransa"

          00:15 - Kara Ağaç Destanı

          03:00 - Kanatlarını Aç

          04:45 - Seksenler

        • 5

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

          09:00 - Ada Masalı

          11:00 - Dolunay

          13:30 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

          16:15 - Güzel Köylü

          19:00 - Star Haber

          20:00 - Öldür Beni Sevgilim

          22:15 - Öldür Beni Sevgilim

          00:30 - İstanbullu Gelin

          03:00 - Dolunay

          04:30 - Baba Ocağı

          06:00 - Güzel Köylü

        • 6

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Afili Aşk

          09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

          11:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

          13:00 - Çetin Ceviz 2

          15:15 - Arka Sokaklar

          18:30 - Kanal D Ana Haber

          20:00 - Arka Sokaklar

          23:15 - Çok Akustik

          01:45 - Çetin Ceviz 2

          03:30 - Güneşin Kızları

          05:15 - Tatlı İntikam

        • 7

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Kahvaltı Haberleri

          08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

          10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

          13:00 - ATV Gün Ortası

          14:00 - Mutfak Bahane

          16:00 - Esra Erol'da

          19:00 - ATV Ana Haber

          20:00 - Vahşetin Çağrısı

          22:00 - Meg: Derinlerdeki Vahşet

          00:20 - Kardeşim Benim 2

          02:30 - Destan

          05:00 Kalp Yarası

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