İnsanlar genel olarak sağlıklı beslenmenin sırlarını öğrenmeye çalışırlar ve bu konuda değişik diyetler denerler. Bunlardan birisi olan şekersiz beslenme yöntemi ise son zamanlarda oldukça popüler. Sizin için uygulayınca şeker isteğinin azaldığı düşünülen bu beslenme şeklinin nasıl etkileri olabileceğini derledik. İşte, 21 gün şekersiz beslenince ne olabileceğine dair detaylar…