21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir? İşte 21 gün şekersiz diyeti için ipuçları!
Yaz geldi çattı... İçine giremediğiniz kıyafetler dolabın bir köşesinde hızla çoğalırken internet turlarınızda hızlı sonuç veren diyetler, detokslar ve kilo verme tüyoları artıyor değil mi? Zayıflamaya karar veren herkesin en az bir kez karşısına çıkan 21 gün şekersiz beslenme diyetinin sadece yağlardan kurtulmanıza değil vücudunuzun dengesini bulmasına da yardım edeceğini söylesek? İşte 21 gün şekersiz diyeti ile ilgili ipuçları!
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Fazla kilolar sadece estetik olarak değil sağlığımız açısından riskli durumların oluşmasına neden olacağı için de istenmez. Vücudumuzu sağlığına kavuşturmak için yapacağımız şeylerin başında şekerle aramıza biraz mesafe koymak geliyor... 21 gün şekersiz diyeti sadece şekeri değil, beslenme düzenimizi suistimal eden tüm "zararlı" besinleri listemizden çıkarmamızı sağlıyor.
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Rafine şeker ile doğal şekeri birbirinden ayıralım. Rafine şeker oldukça yüksek kalorilidir ve besleyici değildir. Kilo almamıza neden olması yetmiyormuş gibi bir de aşırı tüketiminde çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına neden olur. Elbette vücudumuzun şekere de ihtiaycı var ancak bunun için tercihimiz her zaman doğal şekerlerden yana olmalı.
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21 gün şekersiz beslenme diyetinde rafine şekeri hayatımızdan çıkarıyoruz, burası tamam. Peki ama neden 21 gün? Biliyorsunuz, alışkanlıkların değişmesi için bunun 21 gün tekrarlanması gerekir. İnsan beyninin bir değişikliğe adapte olabilmesi için 21 güne ihtiyacı var.
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21 GÜN ŞEKERSİZ DİYET VÜCUDUMUZDA NELERİ DEĞİŞTİRİR?
Öncelikle karaciğeriniz rahat bir nefes alır... Fazla şeker tüketimi karaciğerde yağanma görülmesine neden olur. Şekeri kestiğinizde kolestrol riski azalır.
Obeziteyle mücadele etmek olaylaşır, kilo verme hızlanır.
Bilimsel çalışmalar, fazla şekerin insülin direncini artırdığını söylüyor. Şekeri bıraktığınızda insülin direncinin neden olduğu hastalıkların riski azalır.
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Şeker, dişleriniz ve ağız sağlığınız için zararlıdır. Şekeri bırakınca ağız ve diş sağlığınızda iyileşme meydana gelir.
Fazla şeker tüketimi cilt sağlığı için de zararlı olduğundan şekersiz diyetle cildiniz arınır.
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Şekersiz diyet, duygusal olarak daha dengeli bir ruh haline sahip olmamızı kolaylaştırır. Uykumuzun kalitesi artar, stresle başa çıkma kolaylaşır.
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21 GÜN ŞEKERSİZ DİYET SIRASINDA NE YENİR, NE YENMEZ?
21 gün şekersiz diyetinde sadece tatlı yemeyeceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Rafine şeker içeren tüm besinlerle vedalaşacağınız 21 günlük bu süreçte şekerle beraber içeriğinde şeker olan hiçbir şeyi yememeniz gerekiyor...
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Beyaz ekmek, hamur işleri, kek, kurabiye, ünlu mamüller ve fırın ürünleri, paketli gıdalar, dondurulmuş yiyecekler, işlenmiş gıdalar, dondurma, gazlı içecekler, alkollü içecekler, içeriğinde şeker olan yiyecekler ile nişastalı besinler, tatlandırıcı içeren besinler ve içeceklerin tümü bu süreçte hayatınızda yok!
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"İyi ama biz ne yiyeceğiz" dediğinizi duyar gibiyiz... Korkmayın, 21 gün şekersiz beslenme diyeti yaparken gönül rahatlığı ile tüketebileceğiniz çok fazla yiyecek hâlâ var!
Öncelikle yeşil yapraklı sebzelere, lifli olması nedeniyle her diyet listesinde gönül rahatlığı ile bulunan kabak, kereviz, lahana, brokoli, biber, salatalık gibi sebzelere sofralarınızda yer açın!
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21 gün şekersiz beslenme diyeti aslında sadece vücudunuza zarra veren paketli, katkı maddeli ve işlenmiş gıdalardan arınmanızı sağlar. Onun dışında dana eti, tavuk eti ya da balık, süt ürünleri (yoğurt, peynir, ayran), zeytinyağı ve hatta tereyağı, deniz ürünleri, avokado, hindistan cevizi, yumurta gibi besinleri hâlâ özgürce tüketebilirsiniz.
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Elma, ananas, armut gibi meyveler ve elbette limon, mantar, turp da serbest!
Karbonhidratlar da hayatınızdan çıkmayacak! Tam buğday ve çavdar ekmek, yulaf ezmesi, karabuğday ve bulgur da tüketebileceğiniz besinlerden.
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Çayı, kahveyi ve bitki çaylarını da şekersiz tüketlemeye alışırsanız her şey kolaylaşmaya başlayacak!
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