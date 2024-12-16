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        Haberler Bilgi Gündem 21 Aralık en uzun gece yaklaşıyor: 21 Aralık'ta ne olur, kış gün dönümü nedir, geceler ne zaman kısalacak, gündüzler ne zaman uzayacak?

        En uzun gece ve en kısa gündüz yaşanacak: Kış gün dönümü ne zaman?

        Günlerin uzayıp, gecelerin kısalmaya başladığı kış gün dönümü yaklaşıyor. Bu dönümden sonra her gün, bir önceki günden birkaç saniye daha uzun olur. Ocak ayına doğru ise bu süreç daha belirgin hale gelir ve günler hissedilir şekilde uzamaya başlar. Peki, kış gün dönümü ne zaman başlıyor? Geceler ne zaman kısalacak ve günler ne zaman uzayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:06
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        • 1

          Kışın habercisi olan kış gün dönümü yaklaşıyor. Kış gün dönümünden sonra, Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak ve yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanacak. Peki, kış gün dönümü ne zaman? İşte, detaylar...

        • 2

          21 ARALIK'TA NE OLUR?

          21 Aralık, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşandığı gün olarak bilinir ve bu olay kış gün dönümü olarak adlandırılır. Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilirken, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren günler yavaşça uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

          Tam tersi bir durum ise Güney Yarımküre'de yaşanır; 21 Aralık onların yaz gün dönümüdür ve bu tarihten itibaren günler kısalmaya başlar.

        • 3

          KIŞ GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

          Kış gün dönümü, Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik açıyla geldiği, Kuzey Yarımküre'de yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzünün yaşandığı tarihtir. Astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı kabul edilen bu gün, Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki hareketinin bir sonucudur.

          Kış gün dönümü, eski uygarlıklardan günümüze kadar birçok kültürde mevsim değişimleri ve doğa döngülerine bağlı kutlamalarla ilişkilendirilmiştir.

        • 4

          GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK, GECELER NE ZAMAN KISALACAK?

          21 Aralık ile beraber günler uzamaya, geceler ise kısalmaya başlayacak.

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