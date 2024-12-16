21 ARALIK'TA NE OLUR?

21 Aralık, yılın en kısa günü ve en uzun gecesinin yaşandığı gün olarak bilinir ve bu olay kış gün dönümü olarak adlandırılır. Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcı kabul edilirken, Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Bu tarihten itibaren günler yavaşça uzamaya, geceler ise kısalmaya başlar.

Tam tersi bir durum ise Güney Yarımküre'de yaşanır; 21 Aralık onların yaz gün dönümüdür ve bu tarihten itibaren günler kısalmaya başlar.