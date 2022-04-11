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2053'te yolcu sayısı hedefi 200 milyonu aşmak

Çukurova, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanlarının tamamlanması ve 2053'e kadar hava yolu ağının büyütülmesi planlanıyor. Antalya, Trabzon ve Esenboğa havalimanları da genişletilecek ve İstanbul Havalimanı'nda ikinci etap çalışmaları yapılacak

11.04.2022 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
2053'te yolcu sayısı hedefi 200 milyonu aşmak
AA

Türkiye'de 57 olan havalimanı sayısının 2053'e kadar 61'e yükseltilmesi ve hava yoluyla taşınan yolcu sayısının yıllık 200 milyonu aşması hedefleniyor.

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı kapsamında hazırlanan "Ulaştırma 2053 Vizyonu" raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye Avrupa, Asya'nın batısı ve Afrika için hem yolcu hem de yük trafiği açısından önemli hava ulaştırma merkezi konumunda yer alıyor.

Hızla büyüyen ülke ekonomisi ve turizmi destekleyen 57 havalimanıyla Türkiye, yoğun bir hava yolu şebekesine sahip bulunuyor. Havalimanı sayısının 2053'e kadar 61'e yükseltilmesi planlanıyor.

Havalimanı ağının geliştirilmesi için Çukurova, Rize-Artvin, Bayburt-Gümüşhane ve Yozgat havalimanı yapımlarının tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca Esenboğa, Antalya ve Trabzon havalimanlarının genişletilmesi, İstanbul Havalimanı'nın da ikinci etabının yapılması öngörülüyor.

YOLCU SAYISINDA 200 MİLYONU GEÇME HEDEFİ

Yapılacak yatırımlar ve atılacak adımların yolcu sayısındaki artışını da beraberinde getirmesi bekleniyor. Bu kapsamda, 2053'e kadar yıllık yolcu sayısının 112,4 milyondan 202,8 milyona yükseltilmesi hedefleniyor.

Bu süreçte, emisyon izleme, raporlama, doğrulama altyapısı oluşturulacak ve karbon emisyonları stratejik şekilde yönetilecek.

Hava yolu taşımacılığında çevre dostu biyo yakıt ve sentetik yakıt üretimi yapılacak. Bölgesel hava yolu kargo taşımacılığının geliştirilmesi de hedefler arasında bulunuyor.

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