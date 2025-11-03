TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2026 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı kesinleşti. Buna göre, vergi, harç ve cezalar için esas alınacak oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu artış ile birlikte 2026 yılı yurt dışı çıkış harcı netleşti. Peki, zamlı yurt dışı ıçıkş harcı ne kadar oldu?