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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi 2026 Şampiyonlar Ligi finali Macaristan'da - Futbol Haberleri

        2026 Şampiyonlar Ligi finali Macaristan'da

        2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:43 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:43
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        2026 Devler Ligi finali Macaristan'da
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        Macaristan'ın başkenti Budapeşte, 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak.

        UEFA İcra Komitesi, UEFA Avrupa Ligi finali öncesinde Dublin'de toplandı ve çeşitli konularda kararlar aldı.

        Komite, 2026 ve 2027 yıllarında kulüpler düzeyinde gerçekleştirilecek organizasyonların finallerine ev sahipliği yapacak şehir ve statları belirledi.

        Finallerin ev sahipleri şöyle:

        UEFA Şampiyonlar Ligi:

        2026: Budapeşte, Puskas Arena

        2027: Milano'daki San Siro Stadı'nın yenileme planları hakkında bilgi sunmasına bağlı olarak karar eylül ayına kadar ertelendi.

        UEFA Avrupa Ligi:

        2026: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

        2027: Frankfurt, Frankfurt Stadı

        UEFA Konferans Ligi:

        2026: Leipzig, RB Arena

        2027: İstanbul, Beşiktaş Park (Tüpraş)

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