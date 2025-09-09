2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde günün sonuçları: 9 gollü maçta kazanan İtalya!

11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde eylül ayındaki müsabakaların heyecanı sürüyor.

Bugün 4 farklı grupta 7 maç oynandı. Kosova, konuk ettiği İsveç'i 2-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini alırken, 1 gol Vedat Muriqi'den geldi. Teknik Direktör Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, Slovenya'yı farklı mağlup etti ve elemelere 2 maçta 6 puanla başladı.

9 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN İTALTA

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda mücadele eden İtalya, İsrail ile Macaristan'da yer alan Nagyerdei Stadyumu'nda karşılaştı. İtalya, iki kez geriye düştüğü maçın 81. dakikasına 4-2 önde girdi. İsrail, 87 ve 89. dakikalarda 2 gol bularak son dakika öncesi 4-4'lük eşitliği sağladı. Müsabakanın 90. dakikasında Sandro Tonali, 5. golü kaydederek takımına 3 puanı kazandırdı. Gennaro Gattuso, Gök Mavililer'in başında üst üste 2. maçında da 3 puanı hanesine yazdırdı. Son 2 karşılaşmada toplam 10 gol bulan İtalya bu grupta 9 puana yükselirken, Norveç 12 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

REKLAM

L grubunda ise Hırvatistan, Karadağ'ı 4 golle yendi ve grupta 4'te 4 yaptı. Grupta 12 puanlı bir diğer takım Çekya'nın bir maç fazlası bulunuyor.

Elemelerde B, C, I ve L gruplarında toplam 7 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

İsviçre-Slovenya: 3-0

Kosova-İsveç: 2-0

C Grubu:

Belarus-İskoçya: 0-2

Yunanistan-Danimarka: 0-3

I Grubu:

İsrail-İtalya: 4-5

L Grubu:

Cebelitarık-Faroe Adaları: 0-1

Hırvatistan-Karadağ: 4-0