2026 asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? Ocak ayı asgari ücret zam tahminleri
Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücretini belirleyecek görüşmeleri heyecanla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl dört oturum halinde bir araya gelerek yeni asgari ücreti belirleyecek. Geçen yılki artışı doğru öngören JP Morgan, bu yıl için de yüzde 20'lik bir zam öngörüyor. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman yapılacak ve yüzde 20'lik artış durumunda yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar…
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret görüşmeleri için süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl dört toplantı düzenleyerek yeni asgari ücreti belirleyecek. Görüşmeler tamamlandıktan sonra yeni rakamlar resmî olarak açıklanacak. Ayrıca, görüşmeler öncesinde TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere toplanacak. Peki, 2026 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte konuya dair son bilgiler…
TÜRK-İŞ BAŞKANLAR KURULU TOPLANIYOR
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından Konfederasyon bünyesinde eğitim faaliyetleri ile üniversite işbirliğinde kongreler düzenleyen TÜRK-İŞ, aralık ayında görüşmeleri başlayacak asgari ücreti gündemine aldı.
Bu kapsamda, TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu çalışma hayatındaki gündem başlıklarını görüşmek üzere toplanacak. Ardından, 4 Kasım'da TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatındaki gündem başlıklarını ele almak için Konfederasyon Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.
Kamu Çerçeve Protokolü'nün 2 Ağustos'ta imzalanmasının ardından üç ay aradan sonra toplanacak olan Kurul'da, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yer almama kararıyla ilgili güncel gelişmeler ışığında yeni değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.
2026 ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 yılına dair asgari ücret görüşmelerinin Aralık ayında başlaması bekleniyor. 2025 asgari ücreti belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta, dördüncü toplantısını ise 24 Aralık'ta gerçekleştirmişti.
2026 OCAK AYINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 6 Ekim 2025 tarihli haberine göre;
Asgari ücret 2025 yılında yüzde 30 oranında artırılarak brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL’ye yükseltildi. Asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı dönemdeki gerçekleşen enflasyon ve beklenen enflasyonun ne olduğuna bakalım. 2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Merkez Bankasının 2024 yılı Dördüncü Enflasyon Raporunda ise 2025 yılı enflasyonu yüzde 21 olarak tahmin edildi. 2025 yılı asgari ücreti beklenen enflasyonun üzerinde ama gerçekleşen enflasyonun altında tespit edildi.
Geçen yılki asgari ücret artışını doğru tahmin eden JP Morgan, 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin ise yüzde 20 oranında artacağı tahmininde bulundu. Morgan Stanley ise 2026 yılında asgari ücret artışının yüzde 20-25 oranında artacağını tahmin etti.
Zam oranı yüzde 20 olursa gelecek yıl brüt asgari ücret 31.207 TL, net asgari ücret 26.526 TL’ye yükselecek. Zam oranı yüzde 25 olduğunda ise brüt asgari ücret 32.507 TL, net asgari ücret 27.631 TL olacak.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
