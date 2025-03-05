YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için gözler ÖSYM'ye döndü. 113 bin 667 adayın girdiği sınavda adaylar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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YÖKDİL/1 sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM üzerinden ilan edilecek sonuçlar sonrası, Haziran ayında YÖKDİL/2 için başvurular başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sayfası sorgulama ekranı...
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YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.
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2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.
16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
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YÖKDİL TAKVİMİ 2025
YÖKDİL/2
Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025
Sınav Tarihi:
27.07.2025
Sonuç Tarihi:
15.08.2025
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(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi
24.05.2025
Sonuç Tarihi:
24.05.2025
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(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025
Sınav Tarihi:
25.05.2025
Sonuç Tarihi:
25.05.2025
(e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)
Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
22.05.2025
Sınav Tarihi:
31.05.2025
Sonuç Tarihi:
31.05.2025
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