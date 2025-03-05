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        Haberler Bilgi Gündem 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

        YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YÖKDİL sonuçları sorgulama ekranı

        Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, (2025-YÖKDİL/1) sonuçları için gözler ÖSYM'ye döndü. 113 bin 667 adayın girdiği sınavda adaylar ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 16:15 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:15
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        • 1

          YÖKDİL/1 sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. ÖSYM üzerinden ilan edilecek sonuçlar sonrası, Haziran ayında YÖKDİL/2 için başvurular başlayacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM sonuç sayfası sorgulama ekranı...

        • 2

          YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

          ÖSYM'nin açıkladığı 2025 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi ile 2025 YÖKDİL sonuç tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

          ÖSYM YÖKDİL SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

          2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

          16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

          2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

        • 4

          YÖKDİL TAKVİMİ 2025

          YÖKDİL/2

          Başvuru Tarihleri:

          11.06.2025

          18.06.2025

          Sınav Tarihi:

          27.07.2025

          Sonuç Tarihi:

          15.08.2025

        • 5

          (e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          14.05.2025

          Sınav Tarihi

          24.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          24.05.2025

        • 6

          (e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          14.05.2025

          Sınav Tarihi:

          25.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          25.05.2025

          (e-YÖKDİL 2025/3 İngilizce-Fen Bilimleri)

          Başvuru Tarihleri:

          06.05.2025

          22.05.2025

          Sınav Tarihi:

          31.05.2025

          Sonuç Tarihi:

          31.05.2025

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