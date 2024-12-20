2025 yılı bütçe görüşmelerinde son gün

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, birleşimi açtıktan sonra yaptığı konuşmada, bütçe hakkının parlamentolar için önemli bir hak olduğunu ve TBMM'de de büyük bir titizlikle ve olgunlukla bütçe hakkının kullanıldığını söyledi.

Bütçe görüşmelerinin 22 Ekim'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2025 yılı bütçesini sunmasıyla başladığını anımsatan Kurtulmuş, bu süreçte çok yoğun bir mesainin harcandığını belirtti. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

REKLAM advertisement1

"39 gün süren görüşmeler sonunda 21 toplantı ve 81 oturumda, yaklaşık 235 saat mesai yapıldı, 3 bin 5 sayfa tutanak tutuldu. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki çalışmalarımız sırasında, komisyon üyeleri dahil olmak üzere, 267 milletvekilimiz söz aldılar ve 1330 kez söz talepleri karşılandı. Bu, TBMM'deki vekillerin yaklaşık yüzde 45'inin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz aldığı anlamına gelmektedir."

Kurtulmuş, 9 Aralık'tan itibaren de Genel Kurul'da bütçe görüşmelerinin başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bey'in sunuşlarıyla birlikte görüşmelere başlandı. Çok yoğun bir mesai harcandı. Dün itibarıyla 11 birleşim, 69 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 169 saat, Genel Kurul'da mesai yapıldı ve 1285 sayfa tutanak tutuldu. Bu süre içerisinde milletvekillerimiz, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 17 Sayın Bakanımız ve 252 Sayın Milletvekilimizin 1239 söz talebi karşılanmış oldu. Yoğun bir mesai sonucunda bugün son gününe geldik. Şimdiye kadar olduğu gibi olgun bir şekilde bütçe müzakerelerini sürdürerek, bugün de bütçe görüşmelerini tamamlayacağız."

Daha sonra bütçenin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi ve ilk sözü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit aldı.