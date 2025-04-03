2025'te 1183 yaban hayvanı, tedavi edilerek doğaya bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, Türkiye; 12 bine yakın bitki türü, 154 civarında memeli, 490 kuş ve 141 sürüngen türüne sahip olması nedeniyle zengin bir biyolojik çeşitlilik barındırıyor.

Türkiye'de bulunan ve yaşamını sürdüren yaban hayvanlarından memeliler, kuşlar ve sürüngenler, Kara Avcılığı Kanunu kapsamında belirlenerek listeleniyor. Oluşturulan listeler belirli aralıklar ile güncellenerek koruma altına alınıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen sahalarda yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik, karaca, alageyik, kelaynak, karaakbaba, ceylan gibi türler korunma altında bulunuyor.

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Bu türlerin korunması amacıyla 1 milyon 200 bin 447 hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilirken, buralarda hedef türlerin sayısının artırılması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından nesli tehlike altında olan türler için 8 memeli, 8 kanatlı, 1 nesli tehlike altında olan kelaynak ve 3 alabalık üretim merkezi ile yaban hayatı popülasyonları destekleniyor.

13 YILDA 73 BİN YABAN HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezilerinde 2012-2024 yılları arasında doğada zarar gören 73 bin 238 adet yaban hayvanı, tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra yeniden doğaya kazandırıldı. Tedavi edilip doğaya dönemeyecek olan yaban hayvanları hayvanat bahçelerine ve doğal yaşam parklarına yerleştirildi. Ayrıca bu süreçte 7,6 milyon kilogram yem yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya bırakıldı. 2025 yılının ilk üç aylık döneminde doğada çeşitli nedenlerle yaralanan 1183 yaban hayvanı tedavi ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra yeniden doğaya kazandırıldı.