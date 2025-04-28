Dünya ekonomisindeki belirsizliğe vurgu yapan Mapfre Sigorta Genel Müdürü Erdinç Yurtseven, "2025 öngörülebilir olmaktan çıktı. Ben şu anda 3 ay önümü göremiyorum" dedi. Yurtseven şirketin yıllık acente toplantısını yaptığı Antalya'da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda sigorta sektörü ve şirkete ilişkin bilgiler verdi.

Sigortacılıkta en önemli sorunun trafik sigortası olduğunun altına çizen Yurtseven, bu alandaki sorunun ana kaynağının ise bedeni hasarlar ve değer kaybı olduğunu vurgulayarak, "Trafikte olumlu düzenlemeler yapılmalı ve sonra da serbest tarifeye geçilmeli. Bedeni hasarlar, değer kaybı dosyaları, tahkim dahil her şeyin gözden geçirilmesi lazım. Sektörün 42 milyar liralık teknik zararı bulunuyor. Şu anda şirketlerin karlı görünmesi en az yarısı sermayedarın koyduğu sermaye kaynaklı mali gelir. 1,5 yıldır şirketleri mali kar destekliyor. Keşke sigortacılık için de enflasyon muhasebesi uygulansaydı. Enflasyon muhasebesi takke düştü kel göründü anlamına geliyor " dedi.

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MALİ GELİR 2025'TE YİNE DESTEKLER

Global gelişmelerin sigortacılığı olumsuz etkilediğinin altını çizen Yurtseven, reasürörlerin mali ve teknik açıdan zarar ettiklerini ifade etti.

2025'te de Merkez Bankası'nın faiz artırımının ardından yatırım gelirleriyle ilerleyen bir bilanço dönemi geçirerek 2024'e yakın olabileceğini söyleyen Yurtseven, ancak bu durumun sonraki yıllarda sigorta fiyatlarını da artıracak bir gelişmeyi beraberinde getireceğini dile getirdi. KAR ARTIŞINDA ÜÇÜNCÜ Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) sürdürülebilir sigortacılık için önemli aksiyonlar aldığını anlatan Yurtseven, mali, teknik ve kurumsal açıdan uluslararası sigorta kuralları ve adil rekabetin geçerli olduğu bir sigortacılığın olmazsa olmazları olduğunu kaydetti. Öngörülebilir ve sürdürülebilir olmak istediklerini dile getiren Yurtseven, Mapfre'nin yüzde 72 artışla 19,2 milyar liralık prim üretimine ulaştığını, bu artış yüzdesi ile sektörde dördüncü sırada yer aldığını ve kar rakamlarının ise 1,6 milyar lira olduğunu aktardı. Şirketin prim üretiminde sektör sıralamasını yükselttiğine dikkat çeken Yurtseven, Mapfre Sigorta’nın sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydettiğini vurguladı. Şubat ayında sektör genelinde en yüksek prim üretimi artışını sağlayan şirket olduklarını belirten Yurtseven, banka kanalına bağımlı olmadan, acente ve brokerlar aracılığıyla faaliyet gösterdiklerinin de altını çizdi.

Net kar artışında sektörde 3'üncü olan şirket, 4.5 milyar lira öz sermayesi ile öz sermaye karlılığı da yüzde 46.5 olarak açıkladı. Şirketin sermaye yeterliliği yüzde 132 düzeyinde. 'TARİHİ BÜYÜME GÖSTERDİK' Mapfre Grubu EMEA Bölgesi Direktörü Javier R. Moreno Gonzalez ise Türkiye'nin önemli bir iştirakleri olduğunu belirterek, "Mapfre'nin 25 ülkeden fazla yerde varlığı var. Reasürans konusunda da önemli işler yapıyoruz. Toplam varlığımız 65 milyar Euro, tüm dünyada 50 bin çalışan 4 bin 600 ofis, 87 bin acentemiz bulunuyor. Geçen yıl 33 milyar Euro gelir ve 1 milyar Euro karımız oldu. Geçen yıl tarihi bir büyüme gösterdik" diye konuştu. REKLAM 'BOŞ ÇERÇEVELERİ BİRLİKTE DOLDURACAĞIZ' Mapfre Sigorta Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Türe, toplantıda 2025 yılına dair stratejilerini ve geçen yıl gerçekleştirdikleri projeleri sigorta acenteleriyle paylaştı. Türe, “Boş çerçeveleri kimse sevmez ama bugün beraber dolduracağız” diyerek başladığı konuşmasında, sigorta sektöründeki değişimlere nasıl adapte olduklarını ve geleceğe yönelik adımlarını anlattı. Geçtiğimiz yıl, dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirten Türe,”Mapfre Go platformunun sigorta sektöründe dijitalleşme açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Türe, platformun aktif kullanıcı sayısının 320.000’e ulaştığını söyledi. Sadakat programları ile müşteri memnuniyetini artırma konusunda Mapfre Sigorta’nın başarısına dikkat çeken Türe, “Gastro Club devreye girdiği tarihten itibaren, 50.000 işlem yapıldı ve toplamda 26 milyon TL’lik indirim sağlandı. Bu programın büyük bir etkisi olduğunu ve müşterilerin çok memnun kaldığını görüyoruz” dedi.