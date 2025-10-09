Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Laszlo Krasznahorkai kazandı! Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, nereli? Laszlo Krasznahorkai biyografisi, hayatı ve eserleri

        2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Laszlo Krasznahorkai kazandı! Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, nereli?

        2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi kim oldu sorusu yanıt buldu. 2025 Nobel Edebiyat Ödülü, sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner eserleri nedeniyle yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Laszlo Krasznahorkai'nın biyografisi, hayatı ve eserleri araştırılmaya başlandı. Krasznahorkai, bir distopya romanı olan 1985'teki ilk yapıtı Şeytan Tangosu'yla Macar edebiyatının önde gelen yazarlarından biri oldu. Peki, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün "etkili ve vizyoner" eserlerinden dolayı Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildiğini duyurdu. Krasznahorkai, 2015 yılında da Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanmıştı. Peki, Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Laszlo Krasznahorkai biyografisi, hayatı ve eserleri…

        • 2

          2025 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

          İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.

          71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.

          İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm, açıklamasında "2025 Nobel Edebiyat Ödülü, kıyametvari bir dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları nedeniyle Macar yazar László Krasznahorkai'ye verilmiştir" dedi.

          Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (Yaklaşık 1.2 milyon dolar) sahibi oldu.

        • 3

          LASZLO KRASZNAHORKAİ KİMDİR?

          Laszlo Krasznahorkai, 5 Ocak 1954 tarihinde Macaristan'ın Gyula kentinde dünyaya geldi. 1973-1976 yılları arasında József Attila Üniversitesi'nde hukuk okudu. Üniversite yıllarında bir yayınevinde çalıştı.

          1985 yılında ilk romanı 'Sátántangó'yu (Şeytan Tangosu) yayımladı. Kitabın elde ettiği başarı sayesinde kısa sürede Macar edebiyatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Şeytan Tangosu, BélaTarr’ın yedi buçuk saat­lik siyah beyaz filmiyle (1994) sinema tarihine de geçti.

          İkinci romanı 'Az ellenállás melankóliája' Almanya'da büyük başarı elde etti. Yazar, Bestenliste Ödülü'nün sahibi oldu.

          Krasznahorkai 2015'te Man Booker Uluslararası Ödü­lü’nü kazanarak bu ödülü alan ilk Macar yazar oldu.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Trump'ın Gazze planıyla ilgili neler biliyoruz?
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Taylor Fritz, HT Spor'a konuştu: Torino’da olmayı çok istiyorum
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        Kiralık gidenlerde son durum ne?
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        "100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi"
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        Tıp tarihinde ilk: Domuz karaciğeriyle 171 gün yaşadı
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Habertürk Anasayfa