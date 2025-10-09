2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Laszlo Krasznahorkai kazandı! Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, nereli?
2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi kim oldu sorusu yanıt buldu. 2025 Nobel Edebiyat Ödülü, sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner eserleri nedeniyle yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından Laszlo Krasznahorkai'nın biyografisi, hayatı ve eserleri araştırılmaya başlandı. Krasznahorkai, bir distopya romanı olan 1985'teki ilk yapıtı Şeytan Tangosu'yla Macar edebiyatının önde gelen yazarlarından biri oldu. Peki, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, eserleri neler?
2025 Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu. İsveç Akademisi, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü’nün "etkili ve vizyoner" eserlerinden dolayı Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai'ya verildiğini duyurdu. Krasznahorkai, 2015 yılında da Man Booker Uluslararası Ödülü'nü kazanmıştı. Peki, Laszlo Krasznahorkai kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Laszlo Krasznahorkai biyografisi, hayatı ve eserleri…
2025 NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı.
71 yaşındaki Macar yazar ve senarist Laszlo Krasznahorkai, "sanatın gücünü yeniden teyit eden etkili ve vizyoner" eserleri nedeniyle ödülün sahibi oldu.
İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Mats Malm, açıklamasında "2025 Nobel Edebiyat Ödülü, kıyametvari bir dehşetin ortasında sanatın gücünü yeniden teyit eden çarpıcı ve vizyoner yapıtları nedeniyle Macar yazar László Krasznahorkai'ye verilmiştir" dedi.
Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı 11 milyon İsveç kronunun (Yaklaşık 1.2 milyon dolar) sahibi oldu.
LASZLO KRASZNAHORKAİ KİMDİR?
Laszlo Krasznahorkai, 5 Ocak 1954 tarihinde Macaristan'ın Gyula kentinde dünyaya geldi. 1973-1976 yılları arasında József Attila Üniversitesi'nde hukuk okudu. Üniversite yıllarında bir yayınevinde çalıştı.
1985 yılında ilk romanı 'Sátántangó'yu (Şeytan Tangosu) yayımladı. Kitabın elde ettiği başarı sayesinde kısa sürede Macar edebiyatının önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Şeytan Tangosu, BélaTarr’ın yedi buçuk saatlik siyah beyaz filmiyle (1994) sinema tarihine de geçti.
İkinci romanı 'Az ellenállás melankóliája' Almanya'da büyük başarı elde etti. Yazar, Bestenliste Ödülü'nün sahibi oldu.
Krasznahorkai 2015'te Man Booker Uluslararası Ödülü’nü kazanarak bu ödülü alan ilk Macar yazar oldu.
