Mayıs ayı temettü takvimi yatırımcıların yakın takibinde. Borsada uzun vadeli getiri hedefleyen yatırımcılar için önemli bir gelir kapısı olan kâr payı ödemeleri, bu ay da birçok şirketin gündeminde. Sermaye piyasalarında temettü verimliliğiyle öne çıkan firmaların listesi netleşirken, yatırımcılar ödeme tarihlerini ve hisse başı temettü miktarlarını araştırıyor. İşte Mayıs 2025 temettü takvimine dair merak edilenler ve temettü dağıtacak şirketlerin güncel listesi...