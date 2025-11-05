Kasım temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kâr payı dağıtacak firmalar ve ödeme takvimi
Kasım ayında yatırımcılar için temettü dönemi başladı. Bu ay içerisinde toplam 10 şirket, hissedarlarına kâr payı dağıtımı yapacak. Şirketlerin ödeyeceği temettü miktarları 0,0276 TL ile 0,9300 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte 2025 Kasım ayına ait güncel temettü takvimi ve ödeme tarihleri
- 1
Şirket: Sun Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: SUNTK
Temettü tutarı: 0,9300 TL
Tarihi: 05.11.2025
- 2
Şirket: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: PLTUR
Temettü tutarı: 0,3230 TL
Tarihi: 13.11.2025
- 3
Şirket: Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DURKN
Temettü tutarı: 0,0278 TL
Tarihi: 14.11.2025
- 4
Şirket: Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: BALSU
Temettü tutarı: 0,1482 TL
Tarihi: 14.11.2025
- 5
Şirket: Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
BIST kodu: ARDYZ
Temettü tutarı: 0,0276 TL
Tarihi: 17.11.2025
- 6
Şirket: Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
BIST kodu: EGPRO
Temettü tutarı: 0,4250 TL
Tarihi: 20.11.2025
- 7
Şirket: Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: ASELS
Temettü tutarı: 0,1995 TL
Tarihi: 25.11.2025
- 8
Şirket: Ofis Yem Gıda San. Tic. A.Ş.
BIST kodu: OFSYM
Temettü tutarı: 0,3552 TL
Tarihi: 25.11.2025
- 9
Şirket: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.
BIST kodu: DESA
Temettü tutarı: 0,0714 TL
Tarihi: 27.11.2025
- 10
Şirket: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
BIST kodu: GUNDG
Temettü tutarı: 0,0436 TL
Tarihi: 28.11.2025