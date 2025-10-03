Habertürk
        2025'in son çeyreğinde beyaz perdede fırtına esecek! Avatar'dan Zootropolie'e yıl sonuna damga vuracak filmler!

        2025'in son ayları sinemaseverler için adeta bir şölen niteliğinde olacak. Hollywood'un dev yapımlarından Türk sinemasının dokunaklı dramlarına kadar geniş bir yelpazede filmler vizyona giriyor. Yıl bitmeden beyazperdede hem kahkaha hem gözyaşı hem de görsel bir şölen izleyicileri bekliyor!

        Giriş: 03.10.2025 - 08:30 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:30
        • 1

          Yılın son çeyreği, sinema salonlarını dolduracak iddialı yapımlarla geliyor. Aksiyon, dram, animasyon ve romantik komedilerin buluştuğu bu dönemde hem yerli hem yabancı filmler heyecan yaratıyor. Özellikle Avatar serisinin yeni halkası, sinema dünyasının en çok beklenen final randevusu olacak!

        • 2

          HOLLYWOOD’DAN YILDIZLAR GEÇİDİ

          2025 yılının son çeyreği, dünyaca ünlü oyuncuların başrolde olduğu büyük prodüksiyonlarla dolu. Paul Thomas Anderson’un yönettiği “Savaş Üstüne Savaş”, Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro gibi dev isimleri aynı filmde buluşturuyor. Aksiyon ve komediyi harmanlayan film, 2 saat 42 dakikalık uzun süresiyle dikkat çekiyor. 3 Ekim’de vizyona girecek yapım, yılın en iddialı projelerinden biri olarak gösteriliyor.

        • 3

          ANİMASYON DÜNYASINDAN RENKLİ YOLCULUKLAR

          Aile izleyicilerinin en çok beklediği yapımlar arasında “Gabby’nin Hayal Evi: Film” ve “Zootropolis 2” öne çıkıyor.

        • 4

          3 Ekim’de çocukların gözdesi olan Gabby’nin eğlenceli hikâyesi beyazperdede yerini alırken, Kasım sonunda sevilen animasyon Zootopia’nın devam filmi izleyicilerle buluşacak. Zootropolis 2, Jason Bateman ve Ginnifer Goodwin’in seslendirmeleriyle büyük bir heyecan yaratıyor.

        • 5

          TÜRK SİNEMASINDAN ETKİLEYİCİ DRAMLAR

          Sonbaharda vizyona girecek Türk yapımları da merak uyandırıyor. “Bi Umut”, gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanarak Hülya Duyar’ın güçlü performansıyla sinemaseverleri derinden etkilemeye hazırlanıyor.

        • 6

          7 Kasım’da vizyona girecek film, annelik, fedakârlık ve kimlik üzerine düşündürücü bir hikâye sunuyor. Bunun yanında “O Da Bir Şey Mi” ise Timuçin Esen ve İpek Bilgin gibi önemli oyuncularıyla 17 Ekim’de seyircilerle buluşacak.

        • 7

          KOMEDİ VE ROMANTİZMİN ENERJİSİ

          Ekim ayında vizyona girecek bir diğer yapım ise “Gelin Takımı 2” İlkiyle izleyicilerden yoğun ilgi gören film, bu kez Seda Bakan, Şebnem Bozoklu ve Ecem Erkek’i aynı projede buluşturuyor. 24 Ekim’de gösterime girecek film, arkadaşlık, aşk ve eğlenceyi harmanlayarak kahkahalarla dolu bir seyir vaat ediyor.

        • 8

          YILIN EN ÇOK BEKLENEN DEVAM FİLMİ: AVATAR

          2025’in en büyük finalini ise hiç kuşkusuz James Cameron’un yönettiği “Avatar: Ateş ve Kül” yapacak. 19 Aralık’ta gösterime girecek film, 3 saat 12 dakikalık epik süresiyle izleyicileri yeniden Pandora evrenine davet ediyor. Serinin önceki filmlerinde olduğu gibi Sam Worthington ve Zoe Saldana başrolde yer alırken, görsel efektlerin yine sinema tarihinde iz bırakması bekleniyor.

          Fotoğraf kaynak: IMDb

        Yazı Boyutu
