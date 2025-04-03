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        Haberler Magazin 2025'in ilk 3 ayında vefat eden ünlüler - Magazin haberleri

        2025'in ilk 3 ayında vefat eden ünlüler

        2025'in ilk günlerinden itibaren sanat dünyasında adeta yaprak dökümü başladı. Son olarak ünlü müzisyen Volkan Konak, aramızdan ayrıldı. Konak'ın vefatı, bu yıl aramızdan ayrılan diğer isimleri akıllara getirdi. İşte 2025'in ilk ayında vefat eden ünlü isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 11:17 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:17
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        • 1

          FERDİ TAYFUR (2 Ocak 2025)

          Usta müzisyen Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

        • 2

          SELİM İLERİ (8 Ocak 2025)

          Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

        • 3

          BEDİA ENER (14 Ocak 2025)

          Tiyatro, dizi ve seslendirme dünyasının tanınmış ismi Bedia Ener, beyninde oluşan lenfoma nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti.

        • 4

          SEZAİ ALTEKİN (31 Ocak 2025)

          İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından, 'Bay Dublaj' olarak da tanınan Sezai Altekin, 79 yaşında hayata veda etti. Altekin, 'Barni Moloztaş' ile 'Şirin Baba' gibi çizgi film karakterlerini seslendirmişti.

        • 5

          KAHTALI MIÇE (15 Şubat 2025)

          Bağırsak kanseriyle mücadele eden halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe lakaplı Mustafa Kahtalı, 74 yaşında Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

        • 6

          EMİN GÜMÜŞKAYA (18 Şubat 2025)

          Oyuncu Muhammed Emin Gümüşkaya, 76 yaşında vefat etti. Akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi görüyordu. Gümüşkaya, 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Seyyar Tayyar' rolüyle tanınıyordu.

        • 7

          EDİP AKBAYRAM (2 Mart 2025)

          Usta müzisyen Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 75 yaşında aramızdan ayrıldı.

        • 8

          ŞİNASİ YURTSEVER (13 Mart 2025)

          Mide kanseri nedeniyle vefat eden ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti.

        • 9

          TANYELİ (17 Mart 2025)

          Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, 54 yaşında ayata veda etti.

        • 10

          FİLİZ KÜÇÜKTEPE (20 Mart 2025)

          Bir döneme damgasını vuran 'Bizimkiler' dizisinde 'Hacer' karakterini canlandıran Filiz Küçüktepe, 75 yaşında hayatını kaybetti.

        • 11

          OSMAN SINAV (20 Mart 2025)

          Unutulmaz dizilerin yönetmeni ve yapımcısı Osman Sınav, kansere yenilerek 69 yaşında vefat etti.

        • 12

          FİLİZ AKIN (21 Mart 2025)

          Yeşilçam’ın 'dört yapraklı yonca'sından biri olan Filiz Akın, 82 yaşında aramızdan ayrıldı. Oyuncu, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda sessiz sedasız toprağa verildi.

        • 13

          VOLKAN KONAK (31 Mart 2025)

          Müzisyen Volkan Konak, KKTC'deki Ramazan Bayramı konseri sırasında sahnede kalp krizi geçirerek 58 yaşındaki hayatını kaybetti.

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