        Üniversite tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün başlatacağı burs ve kredi başvurularına çevrildi. Geçtiğimiz eğitim yılında lisans öğrencilerine 2 bin lira olarak ödenen tutarın, bu yıl kaç lira olarak güncelleneceği de merak konusu oldu. Peki, KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler...

        Giriş: 31.08.2025 - 15:43 Güncelleme: 31.08.2025 - 15:43
          YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler KYK kredi ve burs başvuruları için bekleyişe geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından alınacak başvuruların takvimi merak edilirken, geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin lira olarak verilen tutarın bu yıl ne kadar artırılacağı da öğrenciler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2025–2026 dönemi KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

          2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          KYK burs ve kredi başvuruları okullar açıldıktan sonra başlıyor, şu anda açıklanan resmi bir tarih yok. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları 8 Ekim 2024 Salı günü e-Devlet üzerinden başlamış ve 13 Ekim 2024 Pazar günü saat 23.59’da sona ermişti.

          2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI?

          2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle;

          Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL,

          Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL,

          Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL.

          2025-2026 KYK KREDİ VE BURS MİKTARI BELLİ Mİ?

          2025-2026 eğitim döneminde öğrencilere ödenecek KYK burs ve kredi tutarı henüz belli olmadı.

          KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER?

          Burs/kredi başvuruları e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet’teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.

          Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

