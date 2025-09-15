YKS tercih sonuçlarının duyurulmasının ardından öğrenciler, KYK burs ve kredi başvurularının hangi tarihte başlayacağını öğrenmek için araştırmalara yöneldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek başvuruların takvimi öğrencilerin gündeminde yer alırken, geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL olarak ödenen miktarın bu sene ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Peki, 2025–2026 eğitim döneminde KYK kredi ve burs başvuruları hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar…