Yeni eğitim dönemi yaklaşırken öğrencilerin odağında bu kez Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak burs ve kredi başvuruları var. Geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL olarak verilen ödemenin bu yıl ne kadar olacağı ise en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, 2025–2026 eğitim öğretim yılında KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte sürece dair güncel detaylar…