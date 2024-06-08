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        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS sınav soru yorumları: YKS zor muydu, kolay mıydı? İşte TYT sınavı yorumları

        2024 YKS sınav yorumları: YKS zor muydu, kolay mıydı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT 8 Haziran Cumartesi günü itibarıyla sona ererken, AYT ve YDT oturumları 9 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumun sona ermesinin ardından, sınava katılım gösteren öğrenciler sosyal mecralar üzerinden TYT sorularının zorluğuna dikkat çekti. İşte 2024 YKS sınav soru yorumları ve sosyal medyada öne çıkan TYT sınavına ilişkin tüm detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 11:21 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:30
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          2024 YKS sınav yorumları... YKS zor muydu, kolay mıydı soruları, TYT'ye giren öğrenciler tarafından en çok soruların soruların arasında yer aldı. Üniversite adayları, TYT sorularına ilişkin sosyal medyada birçok paylaşımda bulunurken, Türkçe ve matematik testleri hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Peki, "YKS zor muydu, kolay mıydı?" İşte 2024 YKS sınav soru yorumları...

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          2024 YKS SINAV YORUMLARI

          Bugün ilk oturumu gerçekleştirilen YKS sınavı saat 12.15 itibarıyla tamamlandı. Sınava giren öğrencilerden ilk dönüşler sosyal medya üzerinden gelmeye başladı. İlk görüşler, sınavın zor olduğu yönündeydi.

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