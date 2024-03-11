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        Haberler Magazin 2024 yılının Oscar Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Oppenheimer damga vurdu! Hangi filmler Oscar aldı, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülünü kim kazandı?

        2024 yılının Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Hangi filmler Oscar aldı, en iyi kadın oyuncu ödülünü kim kazandı?

        Dün gece gerçekleşen 96. Oscar ödül törenine Oppenheimer damga vurdu! 7 farklı dalda ödül kazanan film, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Oppenheimer'ın ödül aldığı dallar ise merak konusu oldu. Bunun dışında en iyi kadın oyuncu, en iyi senaryo gibi kategorilerde kimlerin ödül aldığı da araştırılan konular arasında. İşte, Oscar ödülleri ve kazananlarına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.03.2024 - 11:37 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:37
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        • 1

          Her sene filmseverleri ekrana kitleyen ve bu sene 96. kez düzenlenen Oscar ödülleri dün akşam da sahiplerini buldu. Clian Murphy'den Robert Downey Jr.'a ünlü isimleri bir araya getiren bu törenin en merak edilen yanı ise şüphesiz ödüllerin kazananları oldu. İşte, 96. Oscar ödül törenine dair detaylar...

        • 2

          GECEYE OPPENHEIMER DAMGA VURDU!

          Oscar gecesinde ise Christopher Nolan'ın Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatını konu alan "Oppenheimer" filmi, "En İyi Film" ödülünü kazandı. 13 dalda aday gösterilen filmin yönetmeni Christopher Nolan ise ilk kez Oscar heykeline uzanarak "En İyi Yönetmen" ödülüyle büyük başarı elde etti.

        • 3

          POOR THINGS İLE EMMA STONE ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU!

          2023 yılına damga vuran filmler arasında yer alan Poor Things filmi ile Emma Stone en iyi kadın oyuncu kategorisinde ödül sahibi oldu. Poor Things aynı zamanda yılın en iyi sinema filmi ve yönetmeni kategorilerinde de aday olmuştu.

        • 4

          2024 OSCAR ÖDÜLÜ KAZANANLARI!

          En İyi Film: Oppenheimer

          En İyi Yönetmen: Chistopher Nolan - Oppenheimer

          En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone - Poor Things

          En İyi Erkek Oyuncu: Cillian Murphy - Oppenheimer

          En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Da’Vine Joy Randolph - The Holdovers

        • 5

          En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

          En İyi Özgün Şarkı: What Was I Made For? - Barbie

          En İyi Film Müziği: Oppenheimer

          En İyi Sinematografi: Oppenheimer

          En İyi Görsel Efekt: Godzilla Minus One

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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