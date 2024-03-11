Her sene filmseverleri ekrana kitleyen ve bu sene 96. kez düzenlenen Oscar ödülleri dün akşam da sahiplerini buldu. Clian Murphy'den Robert Downey Jr.'a ünlü isimleri bir araya getiren bu törenin en merak edilen yanı ise şüphesiz ödüllerin kazananları oldu. İşte, 96. Oscar ödül törenine dair detaylar...