Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),elektrikli araçlar konusunda yeni bir açıklama yaptı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına kadar elektrikli araç geliştirme çalışmaları ile dijital teknoloji alanlarına 66 milyar dolarlık yatırım yapılacak.

Reuters'te yer alan habere göre, şirket önümüzdeki yıllarda tüm grup markaları dahil olmak üzere 75 elektrikli ve 60 hibrit model üretmeyi hedefliyor.

2029 yılında toplam 26 milyon elektrikli aracın üretilmiş olacağını kaydeden VW, bu araçların 20 milyonunda ise kendi geliştirdiği MEB elektrikli araç platformunun kullanılacağını bildirdi.

VW Grubu bünyesinde Skoda, Seat, Porsche, Audi ve Lamborghini gibi markalar bulunuyor.

ELEKTRİKLİLERE YER AÇMAK İÇİN MANİSA'YA GELİYOR

2015 yılındaki dizel skandalı sonrası rotayı elektrikli modellere çeviren Volkswagen, bu kapsamda Almanya'daki Zwickau ve Emden fabrikalarında elektrikli modellere yer açmak için yeni bir tesis kurmak istiyor.

Açacağı yeni fabrikası kapsamında ise Manisa'da 1 milyar liralık bir şirket kuran VW, buradaki tesisinde Skoda Superb, VW Passat, Seat Ateca ve Skoda Karoq gibi modelleri üretmeyi planlıyor.

Yıllık üretim kapasitesi 300 bin adet olması beklenen Manisa fabrikasının, 5 bin kişiye de istihdam sağlaması öngörülüyor.

Her ne kadar Manisa'da bir şirket kurmuş olsa da, VW henüz yeni fabrikası hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı. Şirketten yapılan son açıklamada, yeni tesis konusundaki resmi açıklamanın yıl bitmeden yapılacağı kaydedildi.