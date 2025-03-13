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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz 2024 yılı net satışları 66,6 milyar TL oldu - Teknoloji Haberleri

        2024 yılı net satışları 66,6 milyar TL oldu

        İndeks Bilgisayar, 2024 konsolide mali sonuçlarını ve 2025 hedeflerini paylaştı. Şirket, enflasyon düzeltmesi sonucu 2024 yılı net kârını 328 milyon lira olarak açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:21
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        2024 yılı net satışları 66,6 milyar TL oldu
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        Portföyündeki 200’ü aşkın teknoloji markasının dağıtımını üstlenen ve ülke genelindeki 8 bini aşkın iş ortağıyla Türkiye’nin lider bilişim teknolojileri dağıtım grubu olan Index Grup’un halka açık şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2024 mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2024 yılı sonuçlarına göre net satış hasılatı 66,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Brüt kârı 3,2 milyar lira olan İndeks Bilgisayar’ın esas faaliyet kârı ise 2 milyar lira oldu.

        "HEDEF İLK 5"

        Index Grup’un 2024 sonuçları ve 2025 hedeflerine dair değerlendirmede bulunan Index Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik şunları söyledi: “Güçlü bir performans gösterdiğimiz 2024 yılında Index Grup olarak 66,6 milyar lira satış cirosuna ulaştık. 2024 yılı, dijital dönüşüm çalışmalarına hız veren Türkiye’yi teknolojiyle en güçlü şekilde buluşturmak üzere stratejik yatırımlarımızı hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu.

        Bu yatırımlar kapsamında önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız Yeni Jenerasyon Akıllı Lojistik Merkezimizin, Türkiye’nin teknoloji ürünlerine erişimine önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Lojistik kapasitemizi yaklaşık dört katına çıkaracak olan bu stratejik yatırım sayesinde lojistik operasyonlarımızı daha güçlü ve verimli bir şekilde yönetmek adına stok yönetimi, depolama ve dağıtım süreçlerimizi geliştirecek ve yeni bir iş kolu olarak ‘lojistik merkezi işletmeciliği’ alanında faaliyet göstermeye başlayacağız.

        Dijital çağın getirdiği değişim ve dönüşümle birlikte, teknolojinin bütün sektörler için vazgeçilmez bir yatırım olduğunun bilincindeyiz. Yakın gelecekte hem bireysel hem de kurumsal teknoloji ürünlerine yönelik talebin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz. Teknoloji sektörünün son yıllardaki pozitif ayrışmasının yanı sıra Index Grup olarak uzun yıllara dayanan tecrübemizle zor dönemlerde dahi finansal olarak güçlü olan şirketler için mutlaka yeni yatırım fırsatları doğacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılının işimizi geliştirecek yatırımlarımızı artıracağımız ve birçok alanda vites yükselteceğimiz bir yıl olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Kısa ve uzun vadeli hedeflerimiz arasında, 2025 yılında Türkiye’de 2 milyar dolar ciroyu geçen ilk distribütör olmak, 2030’a kadar büyüklüğümüzü en az iki katına çıkarmak ve 10 yıl sonrasında Avrupa, MEA ve Balkanlar'da en büyük beş teknoloji distribütöründen biri olmak bulunuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ikinci senesinde, Index Grup olarak ülkemiz için teknolojiyle değer yaratmaya ve Türkiye’yi teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz.”

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