TUS 2. dönem sınavı binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. İki oturum şeklinde yapılan sınavda adaylar 135 dakikada 100 soruya karşı yarışıyor. Öte yandani sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, 2024 ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...