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        Haberler Bilgi Gündem 2024 TUS/2 sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM TUS 2. dönem sonuç tarihi

        2024 TUS/2 sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

        ÖSYM tarafından düzenlenen TUS/2 sınavına toplamda 63 bin 343 kişi katılıyor. İki oturum şeklinde yapılan sınavda sonuçların açıklanmasıyla tıp fakültesi mezunu binlerce doktor, uzman olmak istedikleri branşı da belirleyecek. Peki, 2024 TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 18.08.2024 - 09:59
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        • 1

          TUS 2. dönem sınavı binlerce adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. İki oturum şeklinde yapılan sınavda adaylar 135 dakikada 100 soruya karşı yarışıyor. Öte yandani sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Peki, 2024 ÖSYM TUS 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

        • 2

          2024 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 2. dönem sınavları 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlıyor.

        • 3

          2024 TUS 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden ilan edilecek.

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