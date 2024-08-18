Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavı 18 Ağustos Pazar günü yapılıyor. Sınava katılan 60 binden fazla aday, sınav kontrolü yapabilmek için soru kitapçığı ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. ÖSYM, her sınav sonrası sınav kitapçığının yüzde 10'luk kısmını erişime açıyor. Peki, TUS 2. dönem soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar..