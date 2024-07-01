2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti: Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Temmuz ayının gelişiyle birlikte bedelli askerlik ücreti gündemdeki yerini aldı. Bedelli askerlik ücreti, Ocak ve Temmuz aylarında yılda iki kez memur maaş katsayı oranına göre belirlenmektedir. Hatırlanacağı gibi 1 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmişti. İşte 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı...
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Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre ücretlerin güncelleneceğini açıklamıştı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik zam oranı ne zaman belli olacak?" İşte 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti...
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞİYOR
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir." denildi.
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2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
25 Haziran 2024 itibarıyla bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL.
2024 yılı Temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak.
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6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.