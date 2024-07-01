Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre ücretlerin güncelleneceğini açıklamıştı. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, bedelli askerlik zam oranı ne zaman belli olacak?" İşte 2024 Temmuz bedelli askerlik ücreti...