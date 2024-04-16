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        Haberler Gündem 2024 resmi tatiller takvimi listesi: Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman? 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatil mi?

        Resmi tatil takvimi 2024: Bu sene Kurban Bayramı ne zaman?

        Resmi tatil günleri yeni aya girilmesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bunun yanında Kurban Bayramı gibi dini günlerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte 2024 resmi tatiller takvimi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 23:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 23:17
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        • 1

          2024 resmi ve dini günler takvimi araştırmaları yoğunlaştı. Bu sene Kurban Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği merak edilirken konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte 2024 resmi tatiller takvimi ile güncel tatiller listesi...

        • 2

          2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ

          2024 resmi tatil günleri:

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma

          Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

          Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

          Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba

          Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

          Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

        • 3

          HAFTA SONUYLA BİRLEŞEN RESMİ TATİL GÜNLERİ

          Hafta sonu ile birleşen tatil günleri aşağıdaki gibidir. Bu günlere resmi tatil gün sayısı eklendiğinde toplam tatil günü 20 buçuk güne çıkmaktadır.

        • 4

          Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)

          Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)

          Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)

          Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)

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