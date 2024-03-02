2024 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı. İslam aleminde oruç tutma ayı olarak kabul gören Ramazan ayı ile birlikte, ilk kez sahura kalkılıp, ilk oruç tutulacak. Diyanet İşleri, dini günler takvimini yayımlanmasının ardından Ramazan ayı, Razaman Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri netlik kazandı. İşte 2024 Ramazan ayının başlayacağı tarih...
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Ramazan ayı için bekleyiş başladı. İslam inancına göre, "On bir ayın sultanı" Ramazan bolluk ve bereket ayı olarak kabul edilmektedir. Ramazan ayının başlamasıyla sahur ve iftar sofraları kuralacak ilk oruç tutulacak. Peki, "Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?" İşte Ramazan Bayramı tarihleri...
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İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arefe
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)
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KİMLER ORUÇ TUTMALIDIR?
Diyanet İşleri'nin 'kimlerin oruç tutması gerektiği' hakkındaki açıklaması şöyle;
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).