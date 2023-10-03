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        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu canlı! Filenin Efeleri güncel puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Efeleri kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında ABD karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleye kısa bir süre kala milli takımımızın puan durumu da gündem olmuş durumda. Konuya ilişkin voleybolseverler; Filenin Efeleri kaçıncı sırada ve kaç puanı var aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 19:11 Güncelleme: 03.10.2023 - 19:11
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        • 1

          Filenin Efeleri, ABD karşısında. 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarında Filenin Sultanları gibi yer almak isteyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün ABD karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte, söz konusu mücadeleye dair bilgiler ve gruptaki puan durumu...

        • 2

          FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUÇLARI

          30 Eylül: Sırbistan 1-3 Türkiye

          1 Ekim: Slovenya 3-0 Türkiye

          3 Ekim: ABD 3-1 Türkiye

        • 3

          FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

          4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)

          6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)

          7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)

          8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)

        • 4

          FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU

          1- Slovenya - 9 Puan (3 Maç)

          2- ABD - 6 Puan (2 Maç)

          3- Sırbistan - 6 Puan (6 Maç)

          4- Japonya - 3 Puan (2 Maç)

        • 5

          5- TÜRKİYE - 3 Puan (3 Maç)

          6- Mısır - 2 Puan (3 Maç)

          7- Finlandiya - 1 Puan (3 Maç)

          8- Tunus - 0 Puan (2 Maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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