DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre DGS sonuç ilan tarihi!
30 Haziran'da iki yıllık eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler, DGS sınavına girdiler. Sınav sonrası geçen süre içinde, DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek ve sonuç bilgileri internet sayfasında ilan edilerek adaylara tebliğ edilecektir. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizin devamında...
- 1
30 Haziran'da, iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sınavına katıldılar. Sınavın ardından geçen süre boyunca, DGS sonuçlarının açıklanma tarihi merakla bekleniyor. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek, internet sitesinde yayınlanan sonuçlar resmi tebligat niteliğinde olacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman ilan edilecek?
- 2
DGS SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. ÖSYM sınav takviminde Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi yayınlandı. Buna göre 2024-DGS sonuçları Ağustos ayının ilk haftası ÖSYM tarafından açıklanacak.
- 3
DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
-
- 4
DGS TERCİHLERİ 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında DGS tercihlerinin Ağustos ayının son haftası itibariyle alınabileceği öngörülüyor.