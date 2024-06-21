2024 LGS sınav sonuçları açıklandı mı? MEB LGS tercih süreci ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Büyük bir heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen öğrencilerin gözü MEB'in yapacağı açıklamada. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
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2024 LGS sürecinde sırada sonuçların açıklanması var. 2 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının ardından öğrenciler ve veliler sonuçlar için heyecanlı bekleyişe geçmişti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre sonuçlar kısa bir süre sonra açıklanacak. İşte merak edilenler...
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Sonuçlar, 28 Haziran Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuç belgelerini internet üzerinden görüntüleyecek.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak. Öğrenciler bu klavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek.
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LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
28 Haziran 2024 tarihinde açıklanacak olan LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.