Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru kılavuzunu yayımlandı. Böylelikle LGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bilindiği gibi iki oturumdan oluşmaktadır. Peki, "LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? LGS sınavı ne zaman?" İşte 2024 LGS başvurularının başlayacağı tarih...