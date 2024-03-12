2024 LGS başvuruları başladı mı? LGS sınavı ne zaman?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı başvuru kılavuzu yayımlandı. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile LGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını belirtilen tarihler arasında "e-Okul" üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte 2024 LGS başvuru ve sınav tarihleri...
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Milli Eğitim Bakanlığı LGS başvuru kılavuzunu yayımlandı. Böylelikle LGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazanmış oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) bilindiği gibi iki oturumdan oluşmaktadır. Peki, "LGS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? LGS sınavı ne zaman?" İşte 2024 LGS başvurularının başlayacağı tarih...
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2024 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezî Sınav başvuruları 18-29 Mart tarihleri arasında alınacak.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını "e-Okul" üzerinden yapabilecek.
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2024 LGS NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da iki oturum şeklinde uygulanacak.
LGS sınavının birinci oturumunda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre verilecek.
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LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024'ten itibaren okul müdürlükleri tarafından alınacak ve gerekli işlemler ardından öğrencilere teslim edilecek.