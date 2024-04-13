2024 Kurban bayramı ne zaman idrak edilecek? Kurban bayramı ve dini günler takvimi
Ramazan bayramının sona ermesiyle beraber gözler bir sonraki bayram olan Kurban Bayramı'na çevrildi. Diyanet her sene yayınladığı dini günler takviminde Kurban Bayramı tarihlerine de yer verdi. İşte, Diyanet takvimine göre kurban bayramı tarihleri...
- 1
Ramazan bayramından kısa bir süre sonra Müslümanlar Kurban Bayramı kutlamak için hazırlıklara başlayacak. Dini birlik duygusunun artacağı bu bayramın ne zaman olduğu ise araştırılmaya başlandı. İşte, Diyanet'in dini günler takvimine göre 2024 yılının Kurban Bayramı tarihleri...
- 2
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı, 2024 yılında 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Müslümanların bir arada geçirdiği bu bayramın ardından birkaç ay sonra başlayacak olan Kurban Bayramı tarihi merak edilmeye başlandı.
- 3
Kurban bayramı bu sene 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek. 16, 17, 18, 19 Haziran ise resmi tatil olacak.
15 Haziran olan Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla ise yarım gün mesai yapılacak.
-
- 4
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Haziran Cumartesi: Arife
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)
7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı
16 Temmuz Salı: Aşure Günü
14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili