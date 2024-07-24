KPSS maratonu tüm hızıyla sürüyor. KPSS Lisans Gebel Yetenek-Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarının ardından Alan Bilgisi sınavları da tamamlandı ancak KPSS süreci bitmedi. İşte, 2024 KPSS takvimi ile kalan sınavlar ve sonuç tarihleri...