2024 BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğretmen seçme ve atama sürecinde sıra sonuçlara geldi. 22 Temmuz tarihinde tamamlanan tercih dönemi sonrası gözler MEB'e çevrildi. Peri, BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
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BİLSEM öğretmen atama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sözlü sınav sonuçları MEB üzerinden açıklanmış ardından gözler tercih dönemine çevrilmişti. 22 Temmuz'da tamamlanan tercihlerden sonra sıra atama sonuçlarına geldi. Peki, 2024 BİLSEM öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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BİLSEM ATAMA TERCİH DÖNEMİ TAMAMLANDI
2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama tercihleri 18-22 Temmuz arasında tamamlandı.
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BİLSEM ÖĞRETMAN ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçların 24 Temmuz yani bugün açıklanması bekleniyor. BİLSEM öğretmen atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecek.
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BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMASI ŞARTLARI
Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir. Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.
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Öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda tercih yapmaya esas puanların eşitliği hâlinde, Bakanlık tarafından açıklanan Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda atanacak öğretmen Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek bilgisayar kurası ile belirlenecektir.