KPSS maratonunda sıra ön lisansa geldi. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutuldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman bitiyor ve kaç soru?