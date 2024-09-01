Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 KPSS Ön Lisans ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor? KPSS Ön Lisans kaç soru sorulacak, sınav kaç dakika?

        KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman saat kaçta bitiyor, kaç soru soruldu?

        KPSS Ön Lisans sınavı bugün aynı anda 81 il ve Lefkoşa'da yapıldı. 120 sorudan oluşacak sınavda, adaylara genel yetenek ile genel kültür testleri uygulandı. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu KPSS Ön Lisans tek bir oturum halinde yapıldı. Peki, KPSS Ön Lisans ne zaman başlıyor, bitiyor, sınav kaç dakika? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 07:32 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          KPSS maratonunda sıra ön lisansa geldi. 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu sınav için 3 bin 273 bina ve 60 bin 574 salon kullanıldı. Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık tutuldu. Peki, KPSS Ön Lisans sınavı ne zaman bitiyor ve kaç soru?

        • 2

          KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

          2024 KPSS Ön Lisans sınavı bugün yapıldı. Sınav saat 10.15'te başladı 130 dakika sürdü ve 120 soru soruldu.

        • 3

          KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Habertürk Anasayfa