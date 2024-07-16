YKS sonuçları açıklandı ve öğrencilerin meslek araştırmaları başladı. 4 yıllık bir lisans bölümü olan hukuk okumak için eşit ağırlık üzerinden gitmek gerekiyor. 2024 hukuk taban puanları henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz senelerde hangi üniversitenin, kaç puandan aldığını sizler için derledik. İşte, hukuk taban puanları...