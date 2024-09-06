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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Eylül halka arz takvimi: Durukan Şekerleme, Cem Zeytin, Özata Denizcilik halka arzında son durum nedir?

        2024 Eylül halka arz takvimi: Halka arz olan şirketlerde son durum ne?

        Eylül halka arz takviminde şu ana kadar üç şirket yer aldı. Bir tanesi borsada işlem görmeye başladı ancak diğerleri için henüz süreç işliyor. İşte, üç şirketin halka arz detayları ve son durumları hakkında bilgi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 14:44 Güncelleme: 06.09.2024 - 14:44
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        • 1

          Yatırımcıların merakla takip ettiği halka arz takvimi işliyor. Eylül ayının ilk haftasında Özata Denizcilik ve Cem Zeytin halka arz olurken, SPK bir şirkete daha onay verdi ve Durukan Şekerleme de takvime dâhil oldu. İşte, Eylül halka arz takvimi ile halka arzlarda son durum...

        • 2

          DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ OLUYOR

          Durukan Şekerleme halka arz oluyor. 17 TL hisse fiyatı ile 42,5 milyon lot dağıtacak firmanın halka arz büyüklüğü 722 milyon TL olacak. Bununla beraber, şirket halka arzdan elde edeceği fonun yüzde 40-45'ini işletme sermayesi olarak kullanacağını açıkladı.

        • 3

          CEM ZEYTİN HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Cem Zeytin halka arz sonuçları açıklandı. 100 milyon lot dağıtan şirket, kişi başına 2111 TL değerinde 138 lot verdi. Firma, 'CEMZY' BIST kodu ile 9 Eylül Pazartesi günü borsada işlem görmeye başlayacak.

        • 4

          ÖZATA DENİZCİLİK BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLADI

          Özata Denizcilik, 13,5 milyon lot dağıttı ve kişi başına 1155 TL değerinde 11 lot düştü. Hisse fiyatı 105 TL olan firma, 5 Eylül itibarıyla işlem görmeye başladı.

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